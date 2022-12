Janne Sandström spelade 17 säsonger i Luleå och hans 895 matcher i klubben är flest av alla.

Under lördagskvällen hyllades då den tidigare storbacken genom att få tröjan upphissad i taket av Delfinen.

– Det har varit en oerhört känslosam dag, säger Sandström på isen.

Efter 17 år och 895 matcher i Luleå Hockey var det under lördagskvällen dags för Jan Sandström att hyllas i Coop Norrbotten Arena genom att få sin tröja upphissad i taket av arenan.

Sandström spelade i Luleå mellan 2001 och 2018 och var med om att bli Europamästare två gånger (2013 och 2015) med klubben. Han tog även ett SM-silver 2013.

Totalt spelade han 952 matcher i SHL:s grundserie – vilket är mer än någon annan spelare i ligans historia.

Mäktigt! Jan Sandströms tröja nummer 7 hissas i taket 🙌⭐ pic.twitter.com/NwM3Ytz2DQ — C More Hockey (@cmorehockey) December 10, 2022

Det var en märkbart tagen Janne Sandström som tog emot hyllningarna under lördagens tröjhissning.

– Det har varit en oerhört känslosam dag. Först vill jag tacka för alla fina hälsningar jag fått de senaste veckorna. Tack Luleå Hockey för att jag fått vara en del av den här föreningen under så många år av mitt liv och min karriär. Jag vill tacka alla spelare, tränare, ledare, funktionärer och alla runt laget som jag haft förmånen att lära känna under dessa år. Självklart också tack till min familj, för att ni är här idag och för allt ni gjort under de här åren, säger Sandström i ett tal på isen och fortsätter:

– Tack Luleå-fans för allt. Jag är evigt tacksam för all kärlek jag fått genom åren och fortfarande får. Tack för allt ni har gjort och allt ni gör. Jag älskar er.

Janne Sandström spelade även i AIK under alla sina år i Elitserien/SHL och totalt spelade han 1 057 matcher både grundserie och slutspel inräknat.

