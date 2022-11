BIK Karlskoga inledde matchen mot Västerås utan tio ordinarie spelare – och tappade även tre ytterligare spelare som tvingades bryta matchen.

Trots det så lyckades laget vinna rivalmötet med 4-2.

– Jag är så fruktansvärt jävla stolt, säger Henrik Larsson till C More.

BIK Karlskoga kom till spel i fredagskvällens rivalmöte utan tio ordinarie spelare då Wilhelm Westlund, Arvid Aronsson, William Pethrus, Sebastian Collberg, Åke Stakkestad, Edwin Lindström, Julius Persson, Gustav Willman Borvik, Logan Cockerill och Kalle Jellvert alla saknas på grund av skador eller sjukdom.

Under matchen blev det sedan även ännu värre för Karlskoga. Då försvann nämligen också Max Wennlund, Carl Bruhn och Viktor Lennartsson som tvingades bryta matchen. Karlskoga avslutade alltså matchen utan 13 (!!) ordinarie spelare.

Trots det lyckades de vinna över Västerås med 4-2.

– Jag är så fruktansvärt jävla stolt. Kolla på juniorerna och de vi lånar in, jag tycker fan det är de som går i bräschen och leder oss till hela vägen till vinst. Vi hade aldrig klarat oss utan de som kommer och hjälper oss. Vi som är här, vi krigar för varenda meter där ute, det visar på ett jävla stort hjärta, säger nyckelbacken Henrik Larsson till C More.

Ledde med 3-0

Karlskoga fick en fin start på matchen då David Lindquist satte 1-0 efter sju minuter och stekhete Albin Eriksson utökade sedan till 2-0 innan första periodens slut. Tidigt i den andra kom även 3-0 då Philip Eriksén satte sitt första mål i HockeyAllsvenskan.

Västerås kom dock tillbaka in i matchen, kanske tack vare att Karlskoga behövde spela på färre och färre folk. VIK reducerade två gånger om och tog sedan över i den tredje perioden i jakten på en kvittering.

BIK Karlskoga stred dock tappert emot för att bibehålla sin ledning och kunde vinna matchen med 4-2, efter ett sent mål i tom kasse, trots den stora frånvaron i laget.

Karlskoga – Västerås 4–2 (2-0,1-1,1-1)

Karlskoga: David Lindquist, Albin Eriksson, Philip Eriksén, Johan Larsson.

Västerås: Lukas Zetterberg, Isac Skedung.

