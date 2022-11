Nu har Loui Eriksson presenterat sig i sin återkomst till Frölunda.

Mot Örebro sköt han sitt första mål när Frölunda vann med 2-0.

– Det var skönt att få sätta dit den, säger Loui till C More.

2005 lämnade Loui Eriksson sitt Frölunda men 17 år senare återvände hem till Göteborg för spel i Frölunda-tröjan.

I sin blott andra SHL-match i återkomsten till Frölunda så presenterade sig då Loui Eriksson.

När Frölunda gick spela med två man mer på isen så levererade Loui och satte sitt första mål i återkomsten. Efter passning av Ryan Lasch höll sig 37-åringen framme och stötte in pucken i målet vilket innebär 2-0 till Frölunda. Efteråt var hemvändaren lättad över att ha spruckit nollan.

– Verkligen, jag fick några bra chanser i fem-mot-tre så det var skönt att få sätta dit den och få en 2-0-ledning, säger Loui till C More och fortsätter:

– Den hittade fram på något sätt och så ramlade den in där, det var skönt att se.

Första målet på 6 504 dagar

Målet var Loui Erikssons första i Elitserien/SHL sedan 3 februari 2005. Det skiljde alltså 17 år, nio månader och 22 dagar (eller 6 504 dagar) mellan de två målen.

Frölunda kunde sedan hålla undan och vinna med 3-0 borta mot Örebro. Målvakten Lars Johansson räddade då alla 30 skott han fick på sig för att hålla sin första nolla i SHL den här säsongen.

Örebro – Frölunda 0–3 (0-0,0-2,0-1)

Örebro: –

Frölunda: Filip Johansson, Loui Eriksson, Andreas Borgman.

