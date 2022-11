Jack Campbell ådrog sig en bruten näsa efter ha träffats av en puck i ansiktet tidigare i veckan. Men trots skadan känner han sig spelklar inför Edmonton Oilers nästkommande match enligt NHL:s hemsida.

Det var under Edmonton Oilers 5–2-förlust mot New Jersey Devils, som Jack Campbell ådrog sig skadan. 30-åringen agerade reservmålvakt till Stuart Skinner när en puck flög över sargen och träffade honom i ansiktet.

– Jag stod upp, och nästan lutade mig in (över sargen). Vi försökte få ned pucken djup i deras zon, när det kom ett ganska hårt vristskott som (en motståndarspelare), vars hand/öga-koordination var riktigt bra, och lyckades slå den ur luften och träffa mig rakt på näsan, säger Campbell till NHL:s hemsida.

Händelsen resulterade i en bruten näsa, som tvingade honom att lämna matchen i förtid, där han sedan fick medicinsk assistans.

Redo för matchspel

Men under gårdagen tränade Campbell med laget igen, och nu säger han sig vara redo att kliva in mellan stolparna mot New York Islanders, om det så skulle behövas.

Burväktaren värvades till Edmonton inför säsongen efter ha fått en nystart i karriären igen, under sin tid med Toronto Maple Leafs.

Men denna säsong har det gått tyngre. Under tio spelade matcher har Campbell registrerat en räddningsprocent på 87.3 procent, och har ett snitt på 4.27 insläppta mål per match.

TV: Se situationen där Campbell skadas