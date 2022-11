Brynäs kom ut klart piggare än Malmö och kapitaliserade tidigt i matchen på två utvisningar. Efter den första perioden var Fredrik Händemark besviken på sitt lags insats.

– Sedan hjälper det inte att vi tar en massa utvisningar… säger Malmöforwarden till C More.

Mål av Johan Larsson och Johannes Kinnvall har gett Brynäs ett bra läge mot Malmö.

Gävlelaget var klart bättre i den första perioden och Malmö, som har haft det tungt till och från under säsongen, kom inte alls upp i nivå. När 20 minuter var spelade låg man under med 2-0. Något som Fredrik Händemark var riktigt besviken på.

– Vi är dåliga i det mesta. Brynäs är snabbare i tanken och flyttar pucken snabbare än vad vi gör. Sedan hjälper det inte att vi tar en massa utvisningar… domarna sätter nivån tidigt och vi måste vara bättre. Jag är lite förvånad. Vi har tränat på ett par saker här under uppehållet, men det syns inte alls just nu, säger Fredrik Händemark till C More.

Islossning i PP för Brynäs

Brynäs å andra sidan har en del att glädja sig åt. I powerplay fick man islossning gånger två. Först genom ett vackert mål av Johannes Kinnvall, och sedan via en påpasslig styrning av Johan Larsson.

– Det var skönt. Jag har haft många lägen i powerplay och jag tycker att vi har förutsättningarna för att vara ett bra powerplay-lag. Jag önskar att min poängproduktionen kommer igång mer, och förhoppningsvis gör den det nu. Men jag tycker att det har varit ett bra spel över hela banan från mig där jag har utvecklat defensiven, säger Johannes Kinnvall.

Matchen pågår och står 2-0 till Brynäs efter den första matchen.

