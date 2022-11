Ebba Hedqvist gjorde stor succé i TV-pucken förra året och har sedan även imponerat i SDHL trots att hon bara är 16 år.

Stortalangen från Själevad berättar nu att hon kunde ha hamnat i Luleå, om oväntade chansen i SDHL med MoDo och det kommande junior-VM:et.

– Jag hade inte en tanke på att spela i SDHL-laget, sedan fick jag chansen och då tog jag den, säger hon till hockeysverige.se.

Trots allt negativt som varit med nedlagda lag finns det många ljuspunkter inom svensk damhockey. Framför allt då det gäller återväxten. MoDo är en av flera klubbar som gör ett mycket fint jobb kring att producera kompetenta spelare och har så varit under många år. En av nästa generation spelare från föreningen är 16-åriga Ebba Hedqvist som nu är inne på sin andra säsong i MoDo:s A-lag dit hon kom från Svedjeholmen.

– Jag är uppväxt i Själevad. Det ligger en mil utanför Örnsköldsvik, väster ut kan man säga, berättar Ebba Hedqvist för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det blev naturligt med hockey för mig eftersom min brorsa spelade. Jag antar att min pappa (Ola Hedqvist) satte mig på skridskor när jag var typ tre år. När min brorsa spelade hängde jag på. Efter det har jag bara fortsätt.



Det blev en hel del landhockey hemma tillsammans med brorsan Isac.

– Ja, så var det. Vi hade ett mål i vardagsrummet där vi brukade spela, men vi var även ute och spelade så det var mycket landhockey under uppväxten.

Vad har Isac betytt för dig som hockeyspelare?

– Han har betytt mycket. Jag har lärt mig mycket av honom, säger Ebba Hedqvist vars pappa Ola varit målvakt i bland annat MoDo, Björklöven, Husum, Väsby, Arlanda, Vännäs, Enköping, LN91 och tyska Peiting.

– Pappa har mest varit tränare för Isac, men han har alltid varit med och stöttat mig också.

Ebba Hedqvist har visat framfötterna i MoDo. Foto: Johanna Wallen/Bildbyrån

Isac Hedqvist spelar idag för Luleås J20 liksom deras kusin Oliwer Sjöström, men än så länge håller sig Ebba Hedqvist hemma i MoDo.

– Det var på tal om att jag också skulle till Luleå, men jag fick bättre möjligheter i MoDo så då valde jag det. Dessutom kunde jag fortsätta bo hemma.

– Jag kollar mycket på hans matcher när vi själva inte har match. Det går bra för honom, vilket jag tycker är kul.



Försöker du inte få hem Isac till MoDo?

– (Skratt) Det blir nog svårt. Han trivs bra i Luleå.

“Mira och jag har spelat med varandra hela livet”

Ebba Hedqvist spelade med killar i Svedjeholmen, något som hon tyckte fungerade bra.

– Även Mira (Hallin) var med där. Det var några tjejer ytterligare som var med, men som har slutat nu. Men Mira och jag har spelat med varandra hela livet.

– Att spela med killar är det jag varit van vid så det har inte varit något konstigt. För mig har det varit normalt. Dom i laget har alltid varit jättesnälla och jag har alltid känt att jag passat in.

Säsongen 2021/22 tog så Ebba Hedqvist steget in i SDHL. Under sin första säsong svarade hon för fyra mål och totalt 14 poäng på 31 matcher.

– Det där blev aktuellt ganska hastigt. MoDo ringde mig under sommaren och då var det tänkt att jag skulle spela i juniorlaget. Jag hade inte en tanke på att spela i SDHL-laget. Sedan fick jag chansen och då tog jag den.

– Svåraste omställningen var alla spelidéer och allt sådant. Att anpassa mig till dom, men det har gått bra.

Radarparet Ebba Hedqvist och Mira Hallin. Foto: Ronnie Rönnkvist

TV-pucken 2021 var hennes tredje framträdande i turneringen. På sju matcher svarade hon då för 25 mål. Alltså två och ett halvt mål per match i snitt. Det råder inga tvivel om att hon har ett målsinne, men vart det kommer ifrån vet hon inte själv.

– Jag vet inte (skratt). Det kommer naturligt. Alla vill väl göra mål. I TV-pucken hade jag och Mira ett bra spel tillsammans vilket det gick vägen.

“Förra säsongen var över förväntan”

Hur minns du idag debuten i SDHL?

– Vi mötte Leksand borta och jag fick några byten där. Att bli kallad till en A-lagsmatch var jättekul och något jag ändå drömt om sedan många år tillbaka. Lite nervös var jag nog.

– Förra säsongen var ändå över förväntan. Jag tycker att jag gjorde det bra och framför allt gick det bättre och bättre i slutet av säsongen. Då kom poängen också.

Så här långt säsongen 2022/23 har Ebba Hedqvist svarat för två mål och totalt sex poäng på 14 matcher.

– Det har fungerat bra och vi har ett bra lag…



Det känns som MoDo har gått igenom en ansiktslyftning inför den här säsongen.

– Vi har fått många bra spelare som kan hålla i taktpinnen så för mig är det bara att hänga med. Sedan har (Jennifer) Wakefield betytt mycket för målskyttet.

– Styrkan, jämfört med förra säsongen, är att vi har fler målskyttar och då är det såklart också lättare att vinna matcher. Alla kämpar och sliter så jag skulle säga att vi är ett hårt kämpande lag. Dessutom har vi många bra skridskoåkare. Det är en grej MoDo har stått för väldigt länge, just att vi åker mycket skridskor.

Ebba Hedqvist hoppas ta medalj med Sverige på JVM. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Vårt mål är medalj”

Ebba Hedqvist var med i Junior-VM redan förra säsongen. Då svarade hon för ett mål och totalt två poäng på sex matcher. Om hon kommer med även den här säsongen skulle det innebära att hon är en av lagets mest erfarna spelare.

– För det första var det inte så att jag förväntade mig att komma med till den turneringen. Jag hade inte varit med på något läger innan så det var kul att jag fick vara med. Jag tycker att vi gjorde det ganska bra och kom ändå fyra, men vi hade velat komma trea och ta medalj.

– Jag har lite större ansvar i år. Det handlar om att ha ett bra kroppsspråk, åka mycket skridskor och kämpa i alla lägen. Visa så alla kan hänga på.



Hur långt kan det här laget räcka i Junior-VM?

– Medalj, det är vårt mål i alla fall, avslutar Ebba Hedqvist.

