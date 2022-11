Linus Ullmark fortsätter att vinna matcher för sitt Boston Bruins. I natt hjälpte VM-målvakten Bruins att besegra St. Louis med 3–1 – och blev den femte målvakten i klubbens historia att vinna nio av sina tio första matcher under en säsong.

Boston Bruins har varit mer eller mindre ostoppbara under säsongsinledningen. Med svenske Linus Ullmark mellan stolparna har laget varit en segermaskin och under natten till tisdag, svensk tid, bärgade laget ännu en seger när man fick St. Louis Blues på fall med 3–1.

Mål av Patrice Bergeron och Trent Frederic i den tredje perioden gav Bruins det vinnande rycket som krävdes, medan Ullmark stoppade 25 av 26 skott i segermatchen.

Segern innebar att Ullmark blev den blott femte målvakten i Original Six-klubbens historia att lyckas vinna nio av sina tio inledande matcher under en säsong. Tidigare har bara Tuukka Rask (2016), Gerry Cheevers (1976), Ross Brooks (1973) och Frank Brimsek (1938) lyckats ha en så vinstrik säsongsinledning.

Obesegrade på hemmaplan

Ullmark, som även gjort ett inhopp under säsongen, har under sina elva matcher noterats för en räddningsprocent på totalt 93,2 procent samt ett snitt på 2,05 insläppta mål per match.

För Bruins var segern lagets sjunde raka på hemmaplan, där man alltjämt är obesegrade.

– Det har varit vårt fokus sedan starten på säsongen. Vi vill så klart vara bra här hemma. Det handlar om att göra första målet, få publiken i ryggen och mala på med fyra kedjor. Det här var nödvändigtvis inte vår eller deras bästa match, men vi hittade en väg att vinna, säger Bruins målskytt Jake DeBrusk till Boston Globe.

Med sina 22 inspelade poäng på 13 matcher ligger Bruins på en delad ledning tillsammans med Vegas i NHL:s totala tabell.

Boston Bruins – St. Louis Blues 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

Boston: Jake DeBrusk (5), Patrice Bergeron (5) Trent Frederic (3).

St. Louis: Brayden Schenn (3).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.