Damkronorna har tagit ut den trupp som ska spela landskamper i Finland nästa vecka.

För hockeysverige.se ger experten Pernilla Winberg nu sin syn på spelarna som blev uttagna i truppen.

– Nu när hon har presterat är hon värd den här platsen, säger Winberg.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Idag presenterade Ulf Lundberg sin trupp till turneringen i Finland kommande vecka. Några lite överraskande namn kom med i truppen. Inte minst Fanny Rask som nu alltså gör comeback i Damkronorna.



Pernilla Winberg är expertkommentator på C More, men även assisterande Förbundskapten för U18-landslaget på damsidan. Hockeysverige.se lyssnade med henne hur hon ser på den trupp Uffe Lundberg presenterade på Hotell Anglais i centrala Stockholm.

Ulf Lundberg och Pernilla Winberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

MÅLVAKTER

Ida Boman, Djurgården, Frida Axell, Luleå

– Jag tycker att Ida Boman har vuxit. Hon fick sitt genombrott för två säsonger sedan då hon fick ta mer ansvar i Djurgården och gjort det bra. Hon har spelat mycket med killar och jag tror att hon fått sin tuffhet mentalt genom det. Jag tycker även hon gjort bra insatser då hon klivit in på VM och känns som en trygg målvakt.

– Axell har fått ett lyft den här säsongen med sparring av Sara Grahn som stöttat henne i det. Jag tror Sara betyder väldigt mycket för Frida och jag tror Sara vill att hon ska lyckas. Frida har var duktig senaste säsongerna också, men kanske inte fått det här förtroendet. Nu har hon fått mycket speltid samtidigt som Sara Grahn och Frida Axell är två bra sporrar till varandra. Det tror jag har gjort att hon nu är lugn, följsam och har kunnat ta nästa kliv. Sedan ska vi också komma ihåg att hon spelar i ett bra lag. Luleå har den vassaste truppen den här säsongen. Det kommer nu bli lite mer ”upp till bevis” för henne internationellt.

Målvaktstalangen Ida Boman. Foto: Ronnie Rönnkvist

BACKAR

Paula Bergström, Long Island University, Anna Kjellbin, Luleå, Linnéa Andersson, MoDo, Annie Silén, Leksand, Josefine Holmgren, Djurgården, Mira Jungåker, HV71, Maja Nylén Persson, Brynäs.

– Det är intressant att Annie Silén får chansen. Hon har varit en viktig spelare för Leksand den här säsongen. En tuff back som tar för sig. Det ska bli intressant att se hur hon står sig mot internationellt motstånd.

– Maja har varit strålande så här långt i SDHL. Helt klart den bästa backen i ligan, vilket är häftigt att se när det finns andra duktiga backar som tjeckiskan stjärnan Daniela Pejsova och Jenni Hiirikoski. Jag tycker ändå Maja är den som stuckit ut mest. Hon är lugn i spelet både i egna zonen och anfallszonen. En tvåvägsback som gör dom viktiga målen för Brynäs. Det är inte ofta vi får fram sådana här nyckelbackar i svensk damhockey. Hon har varit bra i varje match och gör jobbet varje dag. Det är vad jag tycker sticker ut. Det kommer att betyda väldigt för svensk hockey att vi får fram en sådan back.

Paula Bergström och Sofie Lundin. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du har själv många gånger åkt hem från USA för att spela i landslaget precis som Paula Bergström och Sofie Lundin nu kommer göra, hur är egentligen statusen på en spelare som åker hem från USA över några dagar för att spela några matcher?

– Klart att det beror på vart i processen man är i collegeverksamheten. Ibland kan det vara mycket skola. Det var också vad Uffe sa på presskonferensen, att det passat spelarna i dagliga verksamhet med laget och skolan.

– Det är ett stort pussel i alla delar. Att det inte tar för mycket att åka hela vägen hem till Sverige. Beroende på vad man själv känner så kan man få internationell erfarenhet och samtidigt ett litet break från skolan i dagliga verksamheten. Jag tror det här kan passa bra för dom här två spelarna och att dom haft en dialog med Uffe om vad dom känner.

– Samtidigt kan det vara så att man som spelare behöver stanna kvar för att ta en plats i laget eller att man inte får lämna när man slåss om en position i laget.

FORWARDS

Emma Murén, Färjestad. Wilma Sundin, MoDo, Sofie Lundin, Ohio State, Jenny Antonsson, Brynäs. Fanny Rask, Djurgården, Lova Blom, Djurgården, Hanna Thuvik, Brynäs , Julia Östlund, Djurgården, Felizia Wikner-Zienkiewicz, Brynäs, Lina Ljungblom, MoDo, Hanna Olsson, Frölunda, Elin Svensson, HV71, Olivia Carlsson, MoDo



Fanny Rask gör comeback, hur ser du på det med tanka på att hon lade av för något år sedan?

– Jag vet att Fanny tränar stenhårt så hon är inte i någon dålig form. Jag tycker det är viktigt att få in henne med sin rutin. Nu när hon har presterat är hon värd den här platsen. Hon har gjort det riktigt bra i Djurgården där hon är en ledande spelare som visar vägen och gör poängen framåt samtidigt som hon gör det hårda jobbet.

– Det kan också vara bra för Uffe att testa Fanny för att se vart hon står internationellt i nuläget.

Fanny Rask är tillbaka i landslagströjan. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån

Emma Murén och Hanna Olsson spelar i temposvaga andraligan, vad krävs det i deras vardag för att dom båda ska hålla internationellt?

– Det är en viktig dialog med klubbarna. Precis som Uffe sa på presskonferensen då han haft dialog med klubbarna, att man kanske få träningar med killarna, vilket jag tycker är superviktigt. Att vinna varje match med 10-0 fungerar inte i längden, men får man in träningarna med killarna för att utvecklas och få in snabbheten i tänket så tycker jag dom här båda är två toppspelare.

– Hanna Olsson har stuckit ut rejält och gjorde ett riktigt fint VM. Klubben jobbar stenhårt så man har den bakom sig med bra fys-träning och hela det paketet. Hanna är en nyckelspelare och det finns ett bra upplägg för henne så hon ska självklart vara med i den här truppen.

– Samma sak med Emma Murén. Från hennes position gjorde även hon det bra på VM när hon fick spela. Sedan gäller det att följa Emma under säsongen, att hon gör dom delarna som man vill. För mig är dom givna i truppen även om dom inte spelar i högsta divisionen.

