Timothy Liljegren gör framsteg efter skadan. Svensken har nu lånats ut till Toronto Marlies som del av rehabiliteringsprocessen, enligt CapFriendlys twitterkonto. Jordie Benn har också anslutit till farmarlaget för liknande anledning.

När träningslägret inleddes var Timothy Liljegren frånvarande. Den svenske backen undergick en operation för sportbråck, och förväntades vara borta under sex veckors. Även lagkamraten Jordie Benn missade inledningen av säsongen på grund av skada.

Men efter att båda backarna placerats på långtidsskadelistan, har Toronto Maple Leafs nu skickat de två spelarna till Toronto Marlies, enligt CapFriendlys på Twitter. Utlåningen till farmarligan är del av respektive spelares rehabiliteringsprocess.

The Scores Kyle Cushman förklarar vidare på Twitter att utlåningen av de två backarna gäller under tre matchers tid. Men att Toronto Maple Leafs har möjligheten att utöka den siffran till fem matcher.

