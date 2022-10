Vancouver Canucks har fått en mardrömsliknande start på säsongen. I natt inkasserade laget sin sjunde förlust på lika många matcher efter att Carolina-svensken Jesper Fast sänkt Canucks med sitt matchvinnande mål.

Vancouver Canucks är det enda NHL-laget den här säsongen som ännu inte vunnit en match. Under den tidiga tisdagsmorgonen, svensk tid, inkasserade laget sin sjunde raka förlust efter att man förlorat hemmamatchen mot Carolina Hurricanes med 3–2.

Canucks hade ett 1–1-läge inför den tredje perioden, men tidigt in i den sista perioden kunde Sebastian Aho pricka in ledningsmålet för Hurricanes. Bara 37 sekunder senare kunde svenske Jesper Fast sedan sätta spiken i Canucks-kistan, då han styrde in Jordan Staals passning via skridskon och in bakom Thatcher Demko.

Ligger sist i NHL

Målet innebar 3–1 och blev således det matchvinnande målet, då Canucks reducerade matchen till 2–3 halvvägs genom den tredje perioden genom J.T. Miller.

Efter sju spelade matcher ligger Canucks på sistaplatsen i NHL med endast två inspelade poäng som införskaffats via övertidsförluster mot Minnesota och Columbus.

Av de sju förlusterna så har fyra av dessa varit uddamålsförluster för Elias Pettersson och kompani. Pettersson och Oliver Ekman Larsson noterades för en assist vardera i matchen, medan Nils Höglander var tillbaka i laguppställningen efter att först ha blivit petad och sedan skickats ned till farmarlaget under helgen.

Vancouver Canucks – Carolina Hurricanes 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

Vancouver: J.T Miller 2 (4).

Carolina: Andrej Svetjnikov (7), Sebastian Aho (4), Jesper Fast (1).

***

Jesper Bratt sköt sitt första mål för säsongen när hans New Jersey Devils förlorade nattens hemmamatch mot Washington Capitals med 3–6. Bratt var den enda svensken som kom till spel i Devils, då Fabian Zetterlund, Jesper Boqvist och Alexander Holtz alla var petade ur NHL-klubbens laguppställning av huvudtränaren Lindy Ruff.

New Jersey Devils – Washington Capitals 3–6 (1–1, 0–4, 2–1)

New Jersey: Nathan Bastian (1), Tomas Tatar (1), Jesper Bratt (1).

Washington: Nic Dowd (3), Garnet Hathaway (1), Conor Sheary (4), Aleksandr Ovetjkin (3), Nick Jensen (1), Aljaksej Protas (1).

***

Rickard Rakell stod för ett mål och en assist när hans Pittsburgh Penguins föll i bortamatchen mot Edmonton Oilers med 3–6. Rakells mål kom halvvägs genom den första perioden och var hans tredje för säsongen. Totalt har den svenske forwarden producerat fyra poäng på sex matcher den här säsongen.

Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 6–3 (1–2, 4–1, 1–0)

Edmonton: Zach Hyman (2), Tyson Barrie (1), Evander Kane (2), Ryan Nugent-Hopkins (3), Leon Draisaitl (3), Ryan McLeod (3).

Pittsburgh: Rickard Rakell (3), Sidney Crosby (4), Bryan Rust (3).

Se NHL-nattens mål i videospelaren ovan.