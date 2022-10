Mark Borowiecki fördes till sjukhuset efter åkt på en tackling under matchen mellan Nashville Predators och Philadelphia Flyers. Nashvillebacken är numera utskriven och återhämtar sig i sitt hem, meddelade klubben under gårdagen.

Det var under andra perioden mellan Nashville Predators och Philadelphia Flyers, som Mark Borowiecki ådrog sig skadan och blev utburen på bår. Nashvillebacken skulle spela pucken bakom Philadelphias mål, när forwarden Morgan Frost kommit i kontakt med Borowiecki, som var ur balans. Han smällde därav in i sargen och föll ihop på isen.

Sent under gårdagen meddelade Nashville att 33-årigen hade blivit utskriven från sjukhuset och att han klarat sig utan allvarliga skador efter den otäcka händelsen.

Visslan gick direkt efter händelsen inträffade, och medicinsk personal tillkallades fort. Borowiecki syntes ligga helt stilla på isen och alla i arenan insåg stundens allvar.

– Det syntes direkt, när han smällde in i sargen och gick ned direkt, att det var en seriöst, sade Nashvilletränaren John Hynes till NHL:s hemsida efter matchen och tillade:

– Det är skönt att han verkar vara okej och att han har klarat sig från allvarliga skador.

Mark Borowiecki har denna säsong gjort fyra matcher för Nashville Predators, men har hittills inte noterats för några poäng.



Here's what happened to Mark Borowiecki.

Hoping everything is ok and wishing a speedy recovery. 🙏 pic.twitter.com/dEn3YfN0Pd