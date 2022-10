Travis Sanheim har växt ut till en viktig back för Philadelphia Flyers.

Nu uppger Sportsnets insider Elliotte Friedman att 26-åringen är nära ett nytt avtal med en lön på minst sex miljoner dollar per säsong.

Philadelphia Flyers är på väg att säkra upp en viktig pusselbit.

Under torsdagskvällen uppger nämligen Sportsnets insider Elliotte Friedman att Travis Sanheim är nära ett nytt kontrakt med Flyers då parterna har kommit långt i förhandlingarna.

Enligt Friedman ska det röra sig om ett kontrakt med en lönetaksträff på minst sex miljoner dollar per säsong. Sanheim skulle därmed bli Flyers näst bäst betalde back bakom Ivan Provorov. Det är dock ännu oklart hur länge kontraktet skulle gälla.

I vilket fall kommer den kanadensiske backen få en löneökning då hans nuvarande avtal har en lön på 4,675 miljoner dollar.

Hearing PHI and Travis Sanheim are making progress on a long-term extension. Sanheim is scheduled to be a UFA. Sounds like in the $6M range, but not sure of the exact number.