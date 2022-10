Sämst i special-teams – då släppte det för Frölunda

Med strax över fyra procent var Frölunda inför kvällens möte med Luleå sämst i special-teams. Då släppte det. Två mål, ett i powerplay och ett i boxplay säkrade 2–1-segern.

– Vi har spelat lite tveksamt här sista tiden, för att säga det snällt. Så det var riktigt skönt, säger Lars Johansson i C More.

Med tre raka förluster bakom sig och gick Frölunda in i dagens möte med Luleå med vad som Roger Rönnberg beskrev som “kontrollerad ångest”.

Göteborgslaget hade nämligen inför kvällens match statistiskt sett SHL-sämsta special teams. Med 4.17 procent hade man endast hittat nätet en gång på cirka 46 minuter i spelformen.

– Jag vill inte bry mig för mycket och sätta in för mycket tankar i spelarnas huvuden, men just nu övergör vi saker där, sade Rönnberg i C More inför matchen.

I kväll släppte det, och kanske även en del av Rönnbergs ångest.

Avgörande mål i boxplay

Trots ett övertag i skotten för Frölunda var det Luleå som tog ledningen i Göteborg genom Isac Brännström i den första perioden. Man fick även där chansen i numerärt överläge, men kunde likt i tidigare matcher inte hitta nätet.

Andra perioden bjöd på ytterligare en möjlighet, och då satt det. Anthony Grecos kvittering innebar andra PP-målet för Frölunda denna säsong. Men det slutade inte där.

När Frölunda drog på sig en egen utvisning fixade Max Friberg även ledningsmålet för hemmalaget. Som i ett välskrivet manus hade man plötsligt inte bara stoppat Luleå från att göra mål i numerärt underläge, utan även gjort ett framåt.

– Tyvärr gör vi misstag i både boxplay och powerplay som gör att de får två mål. Det är en jämn match som hade kunnat gå lite hur som helst, men vi faller lite på eget grepp tycker jag, säger Thomas "Bulan" Berglund i C More.

"Spelat lite tveksamt här sista tiden"

Luleå försökte sedan ta sig tillbaka i matchen under i stort sett hela den sista perioden. Det blev lite darr på ribban efter en sen utvisning av Nicklas Lasu, men till slut stod Lars Johansson emot och segern gick till Frölunda.

– Skön vinst. Vi har spelat lite tveksamt här sista tiden, för att säga det snällt. Så det var riktigt skönt, säger Lars Johansson i C More efter matchen.

