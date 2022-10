Almtuna IS är den klubbadress som den slovenska stortalangen, Mai Crnkic, numera kallar sitt hem. För Hockeysverige.se berättar han nu om resan som lett honom till Sverige, och hur han inspirerats av bland annat landsmannen Anze Kopitar, som under sina tidiga år i karriären också spelat i Sverige.

– Det är en sådan resa jag vill göra. Men allt beror på mig, och hur jag presterar under säsongen, säger Crnkic.

– Han kan nå hur långt som helst, säger tränaren Jonas Almtorp.

Mai Crnkic skrev i somras på sitt första seniorkontrakt med Almtuna IS. Den 17-årige Crnkic utmärker sig därmed som en av de yngsta spelarna i säsongens Hockeyallsvenskan. Men Uppsalaklubben är långt ifrån slutdestinationen för den talangfulle centern.

Inte heller är det här som Crnkic inlett hockeykarriären. Utan hans resa tar avstamp i hemstaden Jesenice, Slovenien, där det lokala laget blev gnistan som tände hans kärlek till sporten.

– Min pappa brukar kolla på hockey och följer klubben HDD Jesenice. En dag tog han med mig på en hockeymatch och jag fastnade verkligen för det. Efter det började jag på hockeyskola och med ungdomshockey, säger Crnkic.

Tordön Hockey spelade en nyckelroll

Under den tiden hade han ingen tidigare koppling till det lilla landet lagom, eller någon särskild erfarenhet av svensk hockey. Men Tordön Hockey var nyckeln som öppnade dörren till just svensk hockey.

– Det var en cup hemma i Bled, Slovenien, där Tordön Hockey deltog. Det är en select-verksamhet som åker världen runt på turneringar och samlar ihop de bästa spelarna från Sverige. De bjöd in mig till att spela med dem, vilket jag gjorde. De tyckte jag var riktigt duktig, och ett år senare spelade jag en cup i Nyköping med dem.

Även i Lettland kom han i kontakt med den svenska hockeyorganisationen igen.

– Under Riga Cup, som är en av de största cuperna man kan spela när man är liten, representerade jag Riga Lions. Tordön Hockey var på samma turnering, och de tyckte jag hade potential, så de bjöd in mig till en turnering här i Sverige.

– Tränaren i Tordön (André Kallenberg) började sedan i Almtuna. Han ringde min farsa och frågade om jag var intresserad av att spela med dem. Efter det började jag spela i (Almtuna) U16, följt av J18, och efter en väldigt bra säsong skrev jag A-lagskontrakt.

“Jag var fortfarande ett barn”

Hur har det varit att bosätta sig i ett nytt land?

– Det var så klart tungt i början, rent mentalt. Det var ett helt nytt språk. Till en början pratade jag bara engelska. Sedan bad jag mina lagkamrater att bara tala svenska med mig så att jag kunde lära mig.

– Jag saknade mina föräldrar såklart. Jag var fortfarande ett barn. Jag var bara femton-sexton år.

Så dina föräldrar är kvar i Slovenien?

– Ja, mina föräldrar och min äldre syster är kvar i Slovenien. Så jag bor ensam just nu. Men första U16 året bodde jag med en lagkamrat och vår tränare (Kallenberg).

Nu trivs han mycket väl i staden och känner sig verkligen som hemma. På fritiden berättar Crnkic att han umgås med lagkamraterna och sin flickvän. Han gillar även att Uppsala ligger så pass nära flygplatsen, vilket underlättar när han åker tillbaka till Slovenien. Men bara för besök. För nu har centern planer på att visa upp sig här med herrlaget.

Siktar mot NHL:s Draft 2023

Vad hoppas du uppnå här med Almtuna IS i år?

– Jag vill få så mycket istid som möjligt med A-laget. I slutet av säsongen är det NHL-draft, och jag hoppas att jag gör en tillräckligt bra säsong för att bli draftad.

Har du något specifikt lag du hoppas på?

– Nej, nej. Jag har pratat med några lag, men jag har inget lag jag skulle föredra framför något annat. Om jag skulle välja skulle det nog bli Colorado Avalanche, då jag ser upp till Nathan MacKinnon väldigt mycket, men jag har inget specifikt lag i åtanke.

Hur mycket har du inspirerats av Anze Kopitar som inledde karriären i Södertälje SK? Hoppas du kunna göra en liknande resa?

– Jag vet att han gjorde det jättebra i J20 SuperElit och att han draftades av LA Kings. Det är en sådan resa jag vill göra. Men allt beror på mig, och hur jag presterar under säsongen.

Har han varit din förebild under karriären?

– När jag var liten, var det Anze Kopitar. Han är ju sloven och har vunnit Stanley Cup två gånger på tre år. Så det är klart att man inspirerats av hans resa när man var yngre.

Men trots att Crnkic inspirerats av den slovenske landsmannens resa, är det Nathan MacKinnon som är den store förebilden, då hans spelstil är någonting den unge talangen vill ta efter.

– För mig är en förebild någon vars spelstil jag ser upp till, och det är inte nödvändigtvis baserat på deras resor. Man ser vad de gör på isen och vill efterlikna det. Det är mer i en sådan mening förebild betyder för mig.

“Kan nå hur långt som helst”

Hockeysverige.se sökte även upp Almtunas J20 tränare, Jonas Almtorp, som bara hade positiva saker att säga om Crnkic.

Hur skulle du beskriva Crnkic som spelare?

– Han är spelskicklig, kreativ, skjuter bra, passar bra, bra i powerplay. En väldigt lurig och kreativ spelare, säger Almtorp och tillägger:

– Han gjorde en fantastisk säsong förra året. Han har varit med A-laget egentligen hela säsongen i år.

Almtorp har ett stort förtroende för den unge slovenen och enligt honom är han inte långt från ifrån att vara en A-lagsspelare.

– Skicklighetsmässigt ska Mai vara där (nära steget upp till A-lagsnivå). Sen är han inte på samma nivå fysiskt. Han är lite yngre, men han har verktygen för att ta sig upp, säger Almtorp och menar samtidigt att Crnkic har det som krävs för att kunna gå hela vägen:

– Han kan nå hur långt som helst. Det är helt upp till honom hur hårt han vill jobba. Han har alla förutsättningar, så det är en bra målsättning för honom, att vilja bli draftad. Men det gäller för honom att vara ödmjuk och lyhörd, ta åt sig och jobba hårt varje dag.

