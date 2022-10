Det blev en promenadseger nere i Frankrike för Frölunda – de vann med hela 10-2 mot Grenoble för att säkra avancemang till slutspelet.

Samtidigt vände Skellefteå underläge till seger mot Belfast för att gå vidare till CHL-slutspel.

Tidigare under CHL-säsongen vann Frölunda hemma över Eisbären Berlin med 7-1. Nu överträffade de sin tidigare notering genom att besegra franske Grenoble med hela 10-2 under sena tisdagskvällen.

Frölunda tryckte gasen i botten redan från nedsläpp och körde över Grenoble då ställningen var 5-0 till göteborgarna redan efter den första perioden.

– Frölunda leker ishockey. Det går för snabbt för Grenoble, sade SVT:s expertkommentator Nils Ekman då efter Frölundas femte mål.

🚨!ON A ROLL!@frolunda_hc add one more goal to the scoreboard to make it the fifth in the first period!🚀@frolunda_hc 5 - 0 @bruleursdeloups #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/r7vCD7eVJI