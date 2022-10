Fabian Lysell har imponerat på Boston Bruins under försäsongen och är kvar uppe i NHL-laget. Men i kvällens match fick talangen en rejäl smäll av Rasmus Ristolainen och utgick.

Boston Bruins är mycket nöjda med Fabian Lysells insatser under försäsongen.

Bland annat har ikonen Patrice Bergeron hyllat den svenske forwarden.

Men i lördagens match mot Philadelphia Flyers kom det oroande bilder på 19-åringen. I sarghörnet sänktes han av den finska backbjässen Rasmus Ristolainen. Finländaren backade in i Fabian Lysell och det blev en rejäl kollision. Där höger armbåge ser ut att ta i ansiktet på Lysell.

Fabian Lysell heads right down the tunnel after taking this hit from Rasmus Ristolainen: pic.twitter.com/HGOWOCHUEM