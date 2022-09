Robin Figren har nyligen lagt av med ishockeyn. I veckans Old School Hockey berättar profilen om beslutet att lägga ned karriären.

– Jag orkade inte ladda om för en sommarträning, berättar han i intervjun.

Under försommaren kom beskedet att Robin Figren avslutar sin karriär. På söndag kommer en lång intervju med Figren om hela hans karriär i serien OLD SCHOOL HOCKEY. Redan idag bjuder hockeysverige.se er läsare på ett utkast från intervjun där han berättar om varför han valde att sluta just nu.

- Jag orkade inte ladda om för en sommarträning. Jag hade nog inte haft några problem att ladda om för en hockeysäsong. Om någon sa till mig ”Här ”Figge”, du kommer vara fit, ha alla förutsättningar för att hålla under en hel säsong och göra din första match i oktober” . Då hade jag kört.

- Någon gång i maj, då hade jag nästan bestämt mig men inte helt, gick jag ner till gymmet, satte mig på cykeln och kände ”orkar jag det här, kan jag göra det här en veva till?” Jag kom fram till att nej, jag kommer inte orka. ”Gör jag inte den här träningen riskerar jag min hälsa varje match och träning. Dessutom riskerar jag att bli ett ankare för gubbarna jag ska spela med.”

- Då kändes det bättre att kliva av nu än att bli pajasen och avsluta med att få en doja. Där ville jag inte hamna.



Är du nöjd med beslutet?

- Ja, jag är nöjd med beslutet. Jag har pratat mycket med Stefan Ridderwall och Mikael Ahlén eftersom jag varit nyfiken på känslan efter, hur mår ni, hur hanterar ni… Dom brukar säga att det är i slutspelet man kan känna suget, och lite nu då serien drar i gång.

- Jag har inte kommit dit ännu och har svårt att få tillbaka suget då jag på Youtube ser att Djurgården löper 15/15 kontra om du frågar mig i slutspelet och snackar om ett fullsatt Scandinavium en lördag. Då kan det såklart börja rycka, men just nu känner jag mig jättetillfreds med beslutet.

TV: “Det bästa Mora sedan jag kom hit”

- Jag har fått en anställning på Hockeyallsvenskan som mediakoordinator. Tanken är att jag tillsammans med spelarna och klubbarna ska få i gång våra sociala kanaler. Det här har funnits i min bakgrund hela tiden och är också därför jag hållit på med Instagram, Twitter och hela den grejen. Jag gillar att synas och höras för att i framtiden kunna få ett jobb på det.- Nu sitter jag lite i den sitsen och är upp till mig att förvalta det. Som tjänsten kräver ska jag få vara kreativ, komma på idéer som förhoppningsvis slår i kanaler och skapar intresse. Jag är livrädd. Tjänsten i sig är ny, men som jag format ut i mitt huvud, jag tror kontoret är på samma sida, är det här den typ av mediala saker jag vill göra.- Det här kommer jag göra till 100 procent samtidigt som lite andra saker vid sidan av som exempelvis "podden”, tv-uppdrag och så vidare. Jag tror att man ska vara ödmjuk i det här. Ska jag gå in i en tjänst till 100 procent måste jag ta det lite försiktigt. Det blir lite att i det här jobbet sitta bakom kameran, men jag vill inte tappa det här framför heller eftersom jag inte riktigt vet vem jag är som människa, vad jag gillar. Jag vill ha andra bollar i luften också, vilket jag kommer att ha, avslutar Robin Figren