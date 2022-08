Håkan Andersson har i över 30 år jobbat med att plocka över europeiska talanger till Detroit Red Wings. Från soffan hemma i Sverige följer han nu de Detroit-draftade svenskarna extra noga.

– Jag kan inte tänka mig att det finns så mycket bättre backlöften någonstans, säger Andersson.

I över 30 år har Håkan Andersson varit chef för europeisk talangscouting för Detroit Red Wings. Under sina år i föreningen har han varit en nyckel när klubben värvat spelare som Henrik Zetterberg, Pavel Datsiuk, Niklas Kronwall, Johan Franzén, Tomas Holmström, Valtteri Filppula och Gustav Nyquist.

Nu är nästa kull svenskar på väg över till Michigan-föreningen. För hockeysverige.se ger han sina tankar om JVM-turneringen och berättar hur han ser på svenska backduons raketliknande utveckling.

– Deras insatser i JVM har varit okej. Simon Edvinsson är 03:a, William Wallinder 02:a. Båda hade fenomenala säsonger förra året. Jag har inte gått igenom i detalj, men jag kan inte tänka mig att det finns så mycket bättre backlöften någonstans. Så baserat på det hade man kanske trott att de skulle vara ännu mer framträdande nu. Men det är skitsvårt i augusti, det är få killar som spelar sin bästa hockey då. Sen kan man vända på det, det är lika för alla. Jag tycker de har varit helt okej, men jag vet att de kan bättre, säger Andersson.

Wallinder draftades som nummer 32 totalt, i den andra rundan av draften 2020. Edvinsson som nummer 6 i första runda, året därpå. Båda av Detroit. Talangerna som nu ska leda Sverige till framgångar i JVM från blålinjen slog igenom på riktigt redan under förra säsongen i SHL. Nu väntar en säsong där Edvinsson tar klivet över till Nordamerika för att försöka slå sig in i Detroit. För Wallinder väntar ytterligare ett år i Rögle.

Vad tror du de kan ta för steg under kommande säsong?

– Det är supersvårt att spekulera kring. Jag har jobbat med det här i 30 år. Jag har sett killar som fortsätter och tar steg. Jag har sett killar som planar ut, så det är supersvårt att veta. Man kan väl säga såhär. Kollar man på kurvan för sådana som Wallinder och Edvinsson så pekar den ganska brant uppåt, sen året innan. Fortsätter den uppåt, om den gör det. Det är ett stort ”OM”. Då är de nästan aktuella för landslaget. Både Rögle och Frölunda är topplag i Sverige och de tillhörde ledande backarna under hyggliga perioder. Så fortsätter de uppåt, då kommer det hända grejer. Men det är ett jätte-om. Planar det ut är det ett annat scenario. Tror man att man är Allan Ball och släpper lite på träningen, då händer det inte. Jag har ju sett spelare göra det. Jag säger inte att de ska göra det, men man måste vara på tårna.

Foto: Bildbyrån. Theodor Niederbach i JVM-matchen mot Schweiz.

“Då får man ha en riktigt bra dag”

Utöver Edvinsson och Wallinder finns ytterligare spelare som draftats av Detroit med i juniorkronornas trupp i Edmonton. Theodor Niederbach är en spelare som Andersson tror mycket på och menar att många inte har fått upp ögonen för förrän nu under JVM.

– Det är precis samma med Niederbach. Jag tror han kan ännu mer. Han är en supersmart spelare och det börjar komma fram nu. Folk börjar se alla hans små smarta grejer han gör i spelet. Lägger fram puckar till polarna och stänger av vissa vinklar. Men jag tror han kan ännu mer. De har ju sagt att han ska få en större roll i Rögle också, så det ska bli spännande att följa.

För Sveriges del har det varit lite av en trevande start på JVM. Det är tydligt, som Andersson även vill påpeka, att spelarna inte är i toppform när turneringen spelas så här under sommaren. Men för varje match kommer juniorkronorna närmre och närmre sin högsta nivå. På onsdag väntar ett kvartsfinalmöte mot Lettland.

Får vi se lite annan hockey nu i slutspelet?

– Ja, det tror jag verkligen. För varje match och träning börjar de känna sig lite mer bekväma i roller och allt i från hur skridskorna sitter, nya handskarna, annan vinkel på klubban. Det är massor av grejer som spelar in. Men det är klart det går åt det bättre hållet.

– Det är svårt att säga hur det går, både USA och Kanada ser starka ut. Topp tre, topp fyra ska vi kunna vara, tycker jag. Ska man rucka på USA och Kanada, då får man ha en riktigt bra dag. Personbästa dag. Men semifinal ska de kunna vara i.

För Anderssons del har sommaren 2022 inneburit en hel del jobb och lite ledighet. Utöver NHL-draften i juli var han över till Kanada för att se Hlinka Gretzky cup.

Vad tar du med dig därifrån?

– Allt möjligt, det är ju augustihockey, det får man inte glömma bort. Så ska jag vara helt ärlig gör man inga jättereflektioner. Man får ett antal namn som man vill fortsätta kolla på. Det var ju kul att de fick gå till final, Sverige. De har ju några i förstakedjan som man förväntade sig skulle vara lite ledande, vilket de också var. Sen kan man diskutera om de var så ledande som man trodde. Hyggligt jämnt lag. Jag hörde från tränarna också att de hade ett camp där innan där de tyckte att det var en jämn camp. Så det kan hända att det var killar som får chansen under vintern som inte kom med nu.

Foto: Bildbyrån. Elmer Söderblom med Tre Kronor i Beijer Hockey Games 2022.

Ser stor potential i Elmer Söderblom

Trion, Edvinsson, Wallinder, Niederbach är spelare som Andersson med spänning kommer att följa under kommande säsong när de tar ytterligare steg mot att bli svenska stjärnor. Men stort fokus kommer även hamna på Elmer Söderblom. Den storvuxna göteborgaren visade hög klass under den gångan säsongen i Frölunda med sina unika färdigheter. Nu ska även han anpassa sitt spel till den mindre rinken i Nordamerika för att förr eller senare bryta sig in i Detroit.

– Han hade en härlig säsong, gjorde fina poäng i Frölunda, hittade kemi med Ryan Lasch. Han har målsinne, han har storlek, han har händerna. Var landar han i Detroit? Omöjligt att säga. Kommer Elmer ha tålamod, det hoppas vi. Det är klart han är spännande. Det är ju därför vi har draftade honom och tagit över honom. Det är för att vi ser en NHL-potential i honom. Det är därför han är där. Sen hur bra han blir, det är som med alla, det vet man inte. Åren går och man får se vad som händer. Verkar vara en superbra kille så det ska nog gå bra, det tror jag.

Tycker du att han påminner om någon eller är han unik?

– Jag kan väl säga att det är väldigt ovanligt att vara två meter lång och ha så skickliga händer. Det vet jag inte vem man ska jämföra med. Det är ju inte många som är normalstora som har hans teknik. Det är ju häftigt. Sen kan man vara stor och stark och gå på mål och sådant, men de där händerna gör att han har lite spets som inte alla har. Det blir spännande att se hur han anpassar det till nordamerikanska rinkar.

