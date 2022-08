Sverige vann med 4-2 i gruppavslutningen mot Tyskland - och det här var Daniel Ljungmans stora match. Han låg bakom tre av målen, och gjorde ett drömmål på volley.

– Jag bara viftade till, och lyckades träffa, säger han i TV6.

En kvartsfinal mot Lettland fanns i potten för laget som skulle vinna morgonens match mellan Sverige och Tyskland. Förlorarna skulle få ta sig an Finland.

Juniorkronorna inledde matchen darrigt och Tyskland tog ledingen efter en målvaktstavla av Calle Clang - men den tyska glädjen blev kortvarig. Kort efter det tyska ledningsmålet fick Sverige ett powerplay, och där pricksköt Oskar Olausson in kvitteringen efter ett fint skymningsarbete från Daniel Ljungman.

“Tränat lite”

Ljungman var inte klar. Långt därifrån. 12:29 in i matchen stod han för matchens delikatess, när han tog tillvara på en retur och volleysköt in det svenska ledningsmålet. Men volleykvalitéerna hade han inte fått på padelbanan, menar han själv…

– Näe, jag har tränat lite på isen. Jag bara viftade till och lyckades träffa, säger han med ett leende i TV6.

Innan den första perioden var slut hade matchens andra gigant, Emil Andrae, frispelat Oskar Magnusson som distinkt satte 3-1. Andrae hade två assistpoäng i matchen. Det hade också Jonathan Lekkerimäki.

– Det är klart vi är nöjda. Det kändes som att det var lite darrigt efter deras mål, men efter vårt powerplaymål blev det bättre, menade Ljungman eter den första perioden.

Får möta Lettland

Den andra perioden var betydligt jämnare än den första, och slutade mållös. I den tredje kom 4-1, i powerplay, och målskytt var återigen Rögles nyförvärv Daniel Ljungman.

– Han har tagit kliv. Han vill göra skillnad varje gång han är på isen, säger Viaplays expert Erik Granqvist.

Efter 4-1-målet spelades matchen mer eller mindre bara av, även om Tyskland fick in en reduceringspuck med sju sekunder kvar. Juniorkronorna får nu möta Lettland under onsdagen, medan Tyskland får ta sig an Finland i sin kvartsfinal.