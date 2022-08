Stefan Öhman hoppade in som assisterande tränare i slutet av den gångna säsongen. Nu står det klart att 46-åringen blir kvar på Umeålagets tränarbänk.

Björklöven meddelar via sin hemsida att Stefan Öhman förlängt sitt kontrakt med klubben över den kommande säsongen. Öhman klev in som assisterande tränare under slutskedet av den gångna säsongen efter att tidigare jobbat som fystränare i klubben.

Den kommande säsongen kommer Öhman att kombinera rollerna som assisterande tränare och fystränare.

– Det fungerade jättebra förra säsongen när Stefan kom in som assisterande tränare och därför väljer vi att fortsätta med samma ledare även kommande säsong, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Utöver Öhman ingår nästa säsong huvudtränaren Viktor Stråhle, assisterande tränaren Robert Lahti samt målvaktstränaren Björn Bjurling i Björklövens ledarstab.

Öhman spelade sju säsonger i Björklöven under sin aktiva karriär och har även spelat för Oskarshamn och MoDo samt Tappara och Blues i den finska ligan.

