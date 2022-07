Västervik har på de två senaste åren tappat två klubbikoner i tränaren Mattias Karlin och sportchefen Emil Georgsson. Kvar står Martin Gudmundsson, som både tränare och sportchef.

– Jag fick väl ändå tyst på de som inte trodde att vi skulle mäkta med att fylla Mattias skor, säger sportchefen till Hockeysverige.se.

Lilla Västervik har de fyra senaste säsongerna varit ett slutspelslag i Hockeyallsvenskan.

Mycket tack vare tränaren Mattias Karlin och sportchefen Emil Georgsson. Den förstnämnda försvann redan inför den förra säsongen, och den sistnämnda flyttade till Södertälje under sommaren.

Hur man ersätter duon? Med Martin Gudmundsson.

– Det är en roll jag är van vid från Almtuna. Det blir mycket mer arbetstid på den tiden där man egentligen kan koppla av och ta mer semester. Den stora skillnaden blir mindre semester och mer arbetstid. Förra året hade jag en renodlad sportchef som plockade in spelarna. Men vi är en liten förening där man behöver hoppa in och steppa in när det finns luckor att fylla.

Har du haft någon semester?

– Nej, det är mycket telefontid och att ha jour på mejl. Det har varit mycket jobb men samtidigt när Emil skrev på för Södertälje lämnade han över sin bit och det finns en bra struktur. Det har fungerat smärtfritt att ta över med spelarrekryteringar.

Ersätter ikonerna

Under den gångna säsongen var det många som tvivlade på att Martin Gudmundsson skulle kunna följa upp Mattias Karlins succé med Västervik.

Men en imponerande insats ledde till en kvartsfinal där man förlorade över fem matcher mot HV71.

– Jag fick väl ändå tyst på de som inte trodde att vi skulle mäkta med att fylla Mattias skor på det sättet. Det fungerade jättebra och vi hade ett jättebra team.

Foto: Bildbyrån. Mattias Karlin i Västerviks bås.

Till nästa säsong har som sagt även Emil Georgsson försvunnit. Den hyllade sportchefen var i klubben under fyra säsonger och prickade rätt i många värvningar.

– Det är bara att fylla de skorna också. Det är mycket lättare att göra med den strukturen som finns i klubben. Sedan är det ju alltid så att det sitter mycket i människorna.

Ni har lyckats bra med att plocka in transatlanter, är det något du vill ta vidare?

– Emil har valt den vägen för att när det kommer att ta in svensk spets är vi inte den mest attraktiva klubben. För utlänningar är vi mer attraktiva innan de springer vidare till större klubbar. Vi har fått bra effekt på det och vi får bra spelare till oss för de ser att de kan ha en säsong i Västervik innan de kliver vidare.

Vill fortsätta med framgångsreceptet

Att med små medel träffa rätt i värvningarna har varit a och o för Västervik de senaste åren.

Något som kommer vara fortsatt viktigt för Martin Gudmundsson.

– Det är vår tanke att vi ska ha samma modell att försöka hitta spets och utländska spelare som ska hjälpa oss i offensiven. Det finns sparkapital i Öhman och det finns en rolig mix i laget. Alla utlänningsspelare är ämnade för att hjälpa oss offensivt. Där fick vi ett bra överlämnande med kontakter från Emil, med hans kontaktnät som han har haft.

Foto: Bildbyrån. Martin Gudmundsson under en match.

Till nästa säsong har Västervik plockat in spelare som Grayson Pawlenchuk, Marcus Vela, Daniel Brickley och Ian Edmondson

Är det något du vill förändra i Västerviks sätt att jobba?

– Vi har haft svårt att behålla spelare genom åren. Att få behålla en grundstomme som står för mycket det man vill stå för är viktigt. Där har vi ändå fått behålla det vi ville behålla från det förra året. Den strukturen med en svensk grundstomme för att sedan hitta lite guldkorn.

”Topp två lägsta budget i ligan”

Västervik kommer från en kvartsfinalplats i våras och en semifinalplats året innan det.

Men att kräva topp sex menar Martin Gudmundsson är lite väl ambitiöst.

– Vi börjar stabilisera oss i allsvenskan och vi ska fortsätta göra det. Att börja gapa och skrika att vara topp sex är för mycket begärt. Vi ska vara med och tampas om slutspelsplatser och göra det bättre och bättre övertid tills vi kommer in i den nya hallen – då ska vi trycka på knappen.

Till nästa säsong finns det många lag som satsar hårt, inte minst ett revanschsuget Södertälje, ett favorittippat Djurgården och ett farligt MoDo.

Vad är rimligt att kräva av Västervik i år?

– Vi har varit ett hårt arbetande lag med bra karaktärer. Att vilja lyckas som lag, det är där vi ska fortsätta bygga vidare på. Det är vår väg att bli effektfulla i ligan, det är tufft att spela i allsvenskan. Vi har topp två lägsta budget i ligan i år.

