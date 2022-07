Kaapo Kakko har inte riktigt fått det att lossna i NHL ännu. Men New York Rangers har inte gett upp på finländaren – under torsdagen kunde klubben presentera ett nytt tvåårs-kontrakt med 21-åringen.

Han draftades som nummer två i NHL-draften 2019 av New York Rangers efter att ha slagit rekord efter rekord i hemlandet.

Men anpassningen till NHL har varit allt annat än smärtfri för Kaapo Kakko som har fått motta mycket kritik från supportrar och tränare.

Efter att ha stått för 22 mål och 38 poäng på 45 matcher i Liiga var förväntningarna höga på finländaren. Men poängproduktionen har inte alls kommit igång. Den bästa säsongen hittills är rookiesäsongen då det blev 23 poäng på 66 matcher. Totalt har det blivit 58 poäng på 157 NHL-matcher.

New York Rangers väljer ändå att skriva ett nytt, två år långt, kontrakt med Kaapo Kakko som fortfarande bara är 21 år.

Lönetaksträffen hamnar på 2.1 miljoner dollar per säsong, enligt en källa till Arthur Staple på the Athletic.

Kakko's deal is two years, $2.1-million AAV, per league source. #NYR