Sakari Manninen var på väg till Örebro. Men efter ett starkt VM är forwarden nu klar för Vegas Golden Knights.

Det blir inget SHL för Sakari Manninen.

Forwarden är klar för Vegas Golden Knights. Det blir därmed inget spel i Örebro Hockey kommande säsong för finländaren.

Vegas is signing Sakari Manninen, who scored gold medal winner for Finland in Worlds and won at Olympics