Ryan Miller kommer att hyllas av Buffalo Sabres.

Klubben kommer att pensionera hans tröjnummer och hissa hans tröja i taket av KeyBank Center.

Ryan Miller är en av de främsta amerikanska målvakterna någonsin i NHL och spenderade merparten av sin karriär i Buffalo Sabres.

Nu meddelar Buffalo att Miller, som avslutade sin karriär förra året, kommer att hyllas genom att få sin tröja hissad i taket av klubben under den kommande säsongen.

– Ryan Miller förkroppsligade vad våra fans förväntar sig från en Buffalo Sabres-spelare; fantastiskt spel på isen, engagemang och kärleken för samhället här. Hans relation med folket här i Buffalo är en på standard som vi vill följa än idag. Vi ser väldigt mycket fram emot att hylla hans karriär och se Ryan ta sin plats i taket tillsammans med de andra Buffalolegendarerna, säger general managern Kevyn Adams till klubbens hemsida.

It’s Miller’s time.



Next season, number 30 will take its rightful place in the rafters. pic.twitter.com/3Z2Mos4kso