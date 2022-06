LISTA: 15 SHL-profiler som står utan kontrakt

SHL-trupperna börjar sätta sig – men det finns fortfarande flera stora namn som inte har kontrakt inför nästa säsong.

Här listar vi därför 15 profiler som spelat minst 350 SHL-matcher men som är kontraktslösa inför säsongen 2022/23.

Lagen i SHL fortsätter värva in spelare på löpande band och förstärka sina trupper – men det finns då en stor andel spelare som fortfarande inte har någon lösning inför nästa säsong.

Några av spelarna som fortfarande är kontraktslösa är också väldigt meriterade spelare på SHL-nivå.

Här listar vi därför 15 profiler med minst 350 matcher i SHL som fortfarande inte har någon lösning inför nästa säsong.

De 615 SHL-matcher som Nicklas Danielsson har spelat är fler än någon annan spelare på den här listan och det är även tredje mest av alla aktiva spelare då endast Joel Lundqvist och Per Åslund har gjort fler matcher bland nuvarande SHL-spelare.

Danielsson fick dock lämna Brynäs i våras efter totalt 312 matcher för klubben då han inte erbjöds ett nytt kontrakt efter den senaste säsongen.

– Det känns såklart vemodigt att nu få lämna Brynäs och alla härliga medspelare och medarbetare runt organisationen. Jag har alltid trivts ypperligt i Gävle och Brynäs, en anrik och klassisk förening med mycket framgång och tradition som jag fått vara en del av under många år, sade Danielsson då.

Tidigare har Nicklas Danielsson sagt att han skulle avsluta hockeykarriären om han inte fortsätter spela i Brynäs – men än har inget officiellt besked kring karriären kommit. Det återstår därmed att se om vi sett det sista av 37-åringen på hockeyrinken.

Nicklas Danielsson. Foto: Bildbyrån

Joakim Lindström är en av de största spelarna vi haft i SHL genom tiderna. Hans 489 poäng är överlägset bäst bland alla aktiva spelare och ger en åttondeplats i SHL:s totala poängliga, han ligger även sjua över assistligan någonsin med 310 passningspoäng. Av hans 612 matcher har 507 varit Skellefteåtröjan då han tidigare endast har spelat för MoDo i SHL.

Stjärnan har trots allt blivit 38 år och fyller 39 år senare under 2022 – men trots det gjorde han 37 poäng den gångna säsongen och återigen var en av Skellefteås bästa spelare. Nu hänger nog mycket på vad Lindström själv vill och vad han kommer fram till för beslut. Om detta är slutet på karriären så kommer Joakim Lindström gå till historien som en av SHL:s största någonsin med två SM-guld, två poängligatitlar samt tre vinster av Guldhjälmen som ligans MVP – flest genom tiderna.

Joakim Lindström. Foto: Bildbyrån

Det börjar nästan bli en årlig tradition att sätta frågetecken på Martin Johanssons vara eller icke vara i Färjestad. De tre senaste åren har Johansson skrivit ettårskontrakt varje gång men då har det varit tidigt i maj eller till och med i april. Men nu är vi inne i juni och 34-åringen har fortsatt inte något kontrakt inför nästa säsong.

Forwarden, som precis vann sitt tredje SM-guld i karriären, är dock tydlig med vad han själv tycker.

– Jag vill stanna kvar. Spela här. Inget snack om den saken. Det vet Färjestad om, nu ligger bollen hos dem, sade han till Värmlands Folkblad i veckan.

Om det blir en fortsättning för Johansson så lär många FBK-fans hoppas att han kan få med sig brorsan Marcus Johansson från NHL, som Färjestad försökt locka hem i ett par år.

Martin Johansson. Foto: Bildbyrån

Efter sju raka säsonger i Malmö Redhawks tvingades Oscar Alsenfelt bort av klubben och det har därmed varit oklart vad som ska hända med den 34-årige målvaktsveteranen. Enligt Expressen lutar det dock åt att Alsenfelt lägger plockhandsken på hyllan då han ”har svårt att se sig själv spela för en annan klubb än Malmö”. Än har dock inget officiellt beslut kommit från målvakten.

Oscar Alsenfelt kommer då gå ner som en av de främsta målvakterna i SHL under modern tid. Han har spelat 327 matcher vilket är sjunde mest genom tiderna och under sin karriär har han snittat 91,9 i räddningsprocent samt 2,41 insläppta mål per match vilket är enorma siffror över så många matcher. Under sin karriär har Alsenfelt tagit emot Honken Trophy som SHL:s bästa målvakt en gång (2017) och den säsongen satte han också SHL-rekord för flest nollor under en säsong med hela nio nollor på 33 matcher.

Oscar Alsenfelt. Foto: Bildbyrån

En annan spelare född 1984 som just nu står utan klubb och kontrakt är backen Jens Olsson. Efter att ha tvingats bort av Malmö Redhawks 2019 så tog Olsson ett år utomlands innan han flyttade till Frölunda och fick igång karriären igen och imponerade under sina två säsonger. Den här säsongen gjorde han 21 poäng på 52 matcher vilket var hans näst bästa poängnotering under en säsong i SHL-karriären.

37-åringen fick dock lämna Frölunda efter att klubben åkt ut ur SM-slutspelet i semifinalen mot Luleå och han går därmed en osäker framtid till mötes. Om karriären fortsätter så ser det ut att kunna bli i HockeyAllsvenskan där bland annat Djurgården uppges ha visat intresse för skåningen som har 499 SHL-matcher och 278 allsvenska matcher på sitt CV.

Jens Olsson. Foto: Bildbyrån

När Little vände tillbaka till LHC 2018 så skrev han ett fyraårskontrakt med ”Cluben” men det avtalet har nu löpt ut och det är nu oklart vad som händer med stjärnforwarden. Totalt har han spelat sju säsonger i Linköping och en säsong i AIK för totalt 368 SHL-matcher där han gjort 311 poäng. Hans 151 mål är också bäst någonsin av en nordamerikan i SHL. Amerikanen har också vunnit SHL:s skytteliga vid två tillfällen.

Little har varit en av LHC:s bästa spelare under alla sina år i klubben och växt ut till en stor favorit bland publiken i Linköping. Även om han är kontraktslös inför nästa säsong så uppger Corren att LHC hoppas kunna göra klart med Broc Little och i sådana fall plocka in honom i laget igen en bit in på nästa säsong.

Broc Little. Foto: Bildbyrån

Den Björklövenfostrade backen fick lämna Luleå efter SM-finalförlusten då han har haft problem med hjärnskakningar under säsongen som gjort att han inte kunnat spela full ut. Tidigare i sin karriär har 38-åringen även spelat för Skellefteå, Rögle, MoDo och Örebro i SHL där han kommit upp i totalt 465 matcher.

Trots att han missade mer än halva säsongen samt fortfarande inte återhämtat sig fullt ut efter hjärnskakningen så är veteranen fortfarande öppen för att fortsätta karriären.

– Men det handlar bara om att bli bra nu, och jag får ta ett beslut om hur jag ska göra med hockeyn efter det, sade Sondell till Norrbottens-Kurien för drygt två veckor sedan.

Daniel Sondell. Foto: Bildbyrån

En annan meriterad målvakt som går utan kontrakt är Niklas Svedberg. 32-åringen kommer från en tuff säsong som förstördes redan i november då han drog på sig en långtidsskada och missade sedan resten av säsongen och fick titta på från sidlinjen när Djurgården åkte ner till HockeyAllsvenskan. Svedberg ska dock vara spelklar till nästa säsong efter sin jobbiga skada.

Svedberg har visserligen ”bara” spelat 189 SHL-matcher men tar ändå plats på listan då det fungerar lite annorlunda för målvakter. Om han åkt på skadan under säsongen hade han säkerligen passerat 200 SHL-matcher – något som endast 38 målvakter gjort i ligans historia. Inför nästa säsong har Brynäs tidigare guldmålvakt kopplats ihop med en fortsättning i Djurgården och han skulle då kunna kliva ner i HockeyAllsvenskan – men det beror nog på vad som händer för DIF med Adam Reideborn ifall han vänder hem eller ej.

Niklas Svedberg. Foto: Bildbyrån

36-åringen är den spelare som har rekordet för att ha spelat för flest SHL-klubbar då han har representerat sju olika SHL-lag under sin karriär: Djurgården, Brynäs, Rögle, AIK, Linköping, Timrå och Oskarshamn. Nu har dock hans kontrakt löpt ut och det är osäkert vad som händer med veteranen.

IKO är faktiskt den klubb i karriären som Salmonsson spelat näst flest matcher (111) för då han endast spelat fler matcher för Linköping (168). Har haft problem med skador de senaste åren vilket begränsat honom till 27 och 34 grundseriematcher de två senaste säsongerna. I och med att han nu är kontraktslös så är det oklart var, eller om, karriären fortsätter för Johannes Salmonsson.

Johannes Salmonsson. Foto: Bildbyrån

Rögles lagkapten är en annan spelare vars karriär hänger lite i luften just nu. Sjögren har tidigare varit en toppcenter på SHL-nivå men de senaste åren i Rögle har han fått ta en mer defensiv roll längre ner i laget men han har fortfarande varit en viktig härförare och ledare för Rögle i deras framgångar de senaste åren som lett till SM-final, serieseger och CHL-guld.

34-åringen, som har spelat 439 SHL-matcher för Färjestad, Linköping och Rögle, står nämligen utan kontrakt och har tidigare indikerat att han inte vet vad som händer nästa säsong och att han till och med kan välja att avsluta karriären. Än har inget beslut kommit och det återstår att se om den tidigare VM-spelaren kommer att lägga skridskorna på hyllan under sommaren.

Mattias Sjögren. Foto: Bildbyrån

Efter två säsonger i Brynäs fick Berglund lämna Gävle och han finns därmed tillgänglig på marknaden inför nästa säsong. 33-åringen har totalt spelat 609 SHL-matcher för fem klubbar och vunnit SM-guld 2011 med Färjestad och 2017 med HV71.

Umeåkillen har tidigare ryktats vara på väg hem till Björklöven men då blev det ingen flytt hemåt för veteranbacken. Frågan är om det nu är dags för Berglund att återvända till ”Löven” efter att ha spelat på annat håll de senaste 14 åren.

Kristofer Berglund. Foto: Bildbyrån

Efter en säsong i Luleå vände 31-åringen tillbaka till Linköping förra året men nu har hans kontrakt löpt ut och det är oklart vad som händer med Larsson. Han har ännu inte tackats av utav Linköping men samtidigt har klubben redan sju seniorbackar samt två juniorbackar på SHL-kontrakt inför nästa säsong så det ser väldigt svårt ut att klämma in Eddie Larsson på den redan fulla backsidan.

Den defensivt präglade backen, med 442 SHL-matcher och ett SM-guld med Växjö 2015, har då också kopplats ihop som en möjlig lösning för Djurgården i HockeyAllsvenskan. Han själv har dock berättat för Corren att han har intresse från både SHL samt utlandet utan att fatta något beslut ännu.

Eddie Larsson. Foto: Bildbyrån

Den defensivt skicklige Ekbom ser också ut att ha ett beslut att fatta om sin fortsätta karriär. Den 33-årige backbjässen har spelat 502 SHL-matcher men nu är det osäkert om det blir några fler. Tidigare under året har Ekbom nämligen berättat att han funderat på att lägga av.

– Tankarna har funnits där, jag har slitit hårt på kroppen, sade han till rakapuckar.com i mars.

Än har dock Frölunda inte officiellt gått ut och tackat av Viktor Ekbom men samtidigt har laget åtta backar inför nästa säsong. Det återstår att se om karriären numera är över för den tidigare Örebrokaptenen.

Viktor Ekbom. Foto: Bildbyrån

Yngst på listan då forwarden fyllde 30 år tidigare under året och blott den andra spelaren på listan (tillsammans med Eddie Larsson) som är född på 1990-talet.

Adam Pettersson hade spelat hela sin karriär hemma i moderklubben Skellefteå AIK innan han lämnade klubben för två år sedan och flyttade till Brynäs. Nu har hans kontrakt dock gått ut med Gävlelaget och det är oklart vad som händer. Än har Brynäs inte tackat av Pettersson vilket kan öppna för en fortsättning i klubben, annars lär det bli spel i en annan SHL-klubb för 30-åringen. Totalt har Adam Pettersson spelat 532 SHL-matcher under sin karriär.

Adam Pettersson. Foto: Bildbyrån

32-åringen inledde säsongen som lagkapten för Örebro fick sedan lämna klubben och gick då till Djurgården men där hade han det tufft och var med när laget åkte ut ur SHL. DIF gick sedan ut med att Warg inte skulle följa med klubben ner till HockeyAllsvenskan och backen går därmed klubblös inför nästa säsong.

Efter 354 SHL-matcher och 204 matcher i HockeyAllsvenskan ser då Warg ut att blicka mot utlandet där han bland annat kopplats ihop med en flytt till Tyskland.

Stefan Warg. Foto: Bildbyrån

TV: Siktar mot Europa – efter avskedet från Timrå