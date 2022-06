Calle Rosén stannar kvar i Nordamerika.

Han har skrivit ett nytt tvåvägskontrakt med St. Louis Blues som sträcker sig över de kommande två säsongerna.

Han kom till St. Louis Blues organisation inför årets säsong – nu står det också klart att det blir en fortsättning i Missouri för Calle Rosén.

Blues går nämligen ut med att de har kommit överens om ett tvåvägskontrakt med Rosén som sträcker sig över de kommande två åren. Enligt CapFriendly.com är kontraktet värt 762 500 dollar per säsong vid spel i NHL samt 425 000 dollar per säsong i AHL.

