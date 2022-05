Den JVM-meriterade amerikanen Dustin Wolf hade en minst sagt framgångsrik matchserie mot Colorado Eagles i AHL-slutspelet. I natt säkrade hans Stockton Heat avancemang till konferensfinalen – efter att den 21-årige burväktaren hållit sin tredje nolla i matchserien.

I tre av fyra matcher lyckades Calgarys målvaktstalang Dustin Wolf nolla motståndaren Colorado Eagles i den västra konferenssemifinalen i AHL-slutspelet.

Under natten till måndag, svensk tid, räddade Wolf 40 skott när hans Stockton Heat besegrade Eagles med 1–0 och därmed säkrade en plats i konferensfinalen. Wolf tangerade därmed Mika Noronen och Gord Henrys rekord för flest antal hållna nollor i en och samma matchserie (tre).

Trots att Wolf släppte in sex mål i match tre så noterades han för en räddningsprocent på 95,3 procent samt ett snitt på 1,44 insläppta mål per match under matchserien mot Colorado Eagles.

Kinnvall petad

Wolf draftades i sjunderundan 2019 av Calgary Flames och har två JVM-turneringar på meritlistan. 2021 fanns burväktaren med i det amerikanska laget som bärgade guldet i turneringen i Edmonton.

21-åringen har varit förstemålvakt i Stockton den här säsongen, där han konkurrerat ut den tidigare Färjestadsmålvakten Adam Werner om platsen som förstemålvakt i AHL-klubben.

I Stockton spelar även Johannes Kinnvall, som dock har varit petad under hela Calder Cup-slutspelet trots att han inte dras med någon skada. Enligt SportExpressen ska Kinnvall bestämt sig för att flytta hem till Gävle för SHL-spel i Brynäs nästa säsong.

Sex svenskar kvar i slutspelet

Endast fyra lag återstår nu i Calder Cup-slutspelet. I den västra konferensfinalen ställs Stockton mot Chicago Wolves, medan Springfield och Laval möts i den östra konferensfinalen.

I Stockton återfinns som sagt två svenska spelare, medan Jesper Sellgren och Noel Gunler är hemmahörande i Chicago Wolves. I Laval Rocket spelar Lukas Vejdemo och Mattias Norlinder, medan ingen svensk är hemmahörande i Springfield för tillfället. Under säsongen har dock Calle Rosén spelat 40 matcher för AHL-klubben.

