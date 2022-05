Frölunda har storsatsat med sitt nya damlag för att nå SDHL.

Mitt i satsningen står sportchefen Kim Martin Hasson och för hockeysverige.se berättar hon om satsningen.

– Absolut betyder löner och sådana förutsättningar mycket, men jag tror inte någon kommer någonstans med bara pengar och inga förutsättningar, säger hon.

FRÖLUNDABORG (Hockeysverige.se)



Kim Martin Hasson är en av världens genom tiderna bästa målvakt. På sin meritlista har hon både OS-silver och OS-brons. Under många efter karriären jobbade hon som sportchef i Linköping, men till säsongen 2022/23 valde hon ta med sig familjen och flytta till Göteborg för att bli sportchef i hårt satsande Frölunda. Ett klipp för göteborgshockeyn givetvis.

– Frölunda frågade mig för några år sedan om jag ville komma hit. Då väcktes ändå ett intresse, men det passade inte i tiden. Nu hade jag varit i Linköping länge och jag trivdes väldigt bra där, men jag var sugen på att testa någon nytt.

– Då öppnades en dörr. Min man, Jay, (Hasson) fick också jobb i Frölunda och då kändes det inte bara som att jag slängde med familjen utan både dom och jag kommer få det bra här, berättar Kim Martin Hasson för hockeysverige.se då vi träffar henne för en intervju på lagets uppstartsläger i Frölundaborg.

– Jag kände att det här är en rolig och spännande satsning och jag får vara med om att bygga något från grunden.



Du som uppväxt på Södermalm i Stockholm, hur ska det bli att flytta till Göteborg?

– Det ska bli kul att bo i en lite större stad igen. Som jag sa trivdes jag jättebra i Linköping, men jag har hört väldigt gott om Göteborg. Av det jag sett ännu så länge verkar det vara en mysig stad.

Vilken potential ser du i den satsningen Frölunda gör?

– Dels har Frölunda bra förutsättningar i hela föreningen, vilket jag såklart har både hört och följt under åren. Alla som håller på med hockey hör mycket om Frölunda, hur proffsiga dom är.

– När jag fick höra om att det skulle vara samma förutsättningar för tjejerna väcktes det ett intresse och många spelare pratar om den satsningen. Det finns ett stort intresse allmänt hos media, spelare, ledare och publik när vi nu dragit i gång.

– Det känns som att möjligheterna finns. Sedan är det vår roll, vi som jobbar i med laget, att saker uppfylls och vi ställer höga krav.



Vad har du fått för konkreta direktiv i ditt jobb från Frölunda som klubbs sida?

– Att få ihop ett lag, men egentligen har inte Frölunda ställt så mycket krav. Dom har egentligen inte kravet att vi måste gå upp i SDHL på en gång. Det är mer vi i laget som vill det. Vi vill bli bäst och upp för att kämpa om medaljerna.

Kim Martin Hasson. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Alla vet att hon är en jättebra ledare”

Du har sett hur tufft Göteborg HC har haft med rekrytering av spelare från närområdet, kan det här skrämma dig lite i det jobb du ska göra både nu och framåt?

– Jag tycker att unga tjejerna vi tagit in på hockeygymnasiet känns jättespännande. Några har spelat i GHC, andra inte. När dom nu är här och tränar har jag sett det här inre drivet och att dom har mycket hockey i sig.

– Generellt bland unga tjejer i Sverige finns det idag mycket mer hockey än vad det gjorde för några år sedan. Det börjar hända mycket och jag tycker att vi har ett bra underlag. Framför allt känns kullen som kommer in i år väldigt spännandet.

– Sedan kan det komma år då kullarna inte är lika bra. Vi har ändå elever som går ettan, tvåan och trean så vi kommer säkert då kunna fylla upp om det blir mindre bra årskullar. Dom har också en väldigt fin och bra satsning på dom allra yngsta tjejerna här.

Kommer ni ha något samarbete med Göteborgs HC?

– Nej, bara med Hovås. Sedan finns det tankar och idéer på att vi själva ska ha ett juniorlag längre fram. Vi kände att vi får ta en sak i taget och vi börjar med damlaget, men en vacker dag har vi säkert ett juniorlag också.



Hur viktigt var det att få namnet Erika Holst till klubben som tränare?

– Det drar absolut. Många har följt hennes karriär och vet vad hon kan. Alla vi som håller på med hockey och har varit nära henne vet att hon är en jättebra ledare.

– Hon har aldrig riktigt varit tränare utan jag gick mer på hennes ledarskap, men jag vet också att hon har mycket hockeykunskap.



Vad betyder det för verksamheten att få Frölundaborg som hemmaplan?

– Jag tycker det är skönt att vara nära alla som är på kontoret, bra att vara nära A-laget och J-lagen. Det känns som vi är alla tillsammans på något sätt. Alla vill hjälpa till, stötta och jobba för att hela föreningen ska fungera bra.

– Nu har Frölunda två representationslag, säger Kim Martin Hasson med ett leende.

Erika Holst är huvudtränare för Frölunda. Foto: Ronnie Rönnkvist

Stjärnvärvningarna: ”Pepp för göra den här resan”

Det krävs en bredd för att ta sig upp i SDHL och på sikt behålla en framstående position där, något som är en del i Kim Martin Hasson jobb kommande säsonger.

– Många av spelarna som kommit hit är intresserade av att utveckla damhockeyn. Vi kommer skaffa många förebilder samtidigt som vi satsat ungt och då spelare från Göteborg.

– Dels hoppas vi att det kommer locka publik och intresse då folk i stan känner till spelarna, att man den vägen skapar nya förebilder för unga spelarna. Visa att spelare från Göteborg kan lyckas och har tagit sig långt.

Många spelare kommer från alla möjliga kobbar och skär i göteborgstrakten, hur ska du hitta alla dom här guldkornen?

– (Skratt) Det blir inte lätt. Dels har vi vår assisterande, Marcus Anselm, som även har TV-pucken. Dessutom har vi (Mikael) Ström på akademin och en massa andra som har en otroligt bra koll på dom här unga spelarna.

– Jag har själv ännu inte riktigt koll, men det kommer. Det handlar om att vara mycket ute i verksamheten, vara med och se vad som händer där.



Har du någon koll på tjejer i närområdet som spelar i pojklag?

– Nej, jag har mest koll på dom tjejerna som kommit in här nu…



Hur ska du få det eftersom det trots allt är en viktig bit?

– Dels kommer jag kolla mycket på TV-pucken och regioncamper. Dessutom har jag lite kontakter ute. Som sagt var så vet Marcus och Ström väldigt mycket. Jag tror också att man haft tjejhockeydagar här då man bjudit in många.



Du har fått ihop ett hyfsat gäng med bland andra Hanna Olsson, Andrea Dalen, Michelle Karvinen, Felicia Linder, Maja Beverin, Jennifer Carlsson, Karin Svedberg, Stephanie Neatby och så vidare, hur har feedbacken varit då du pratat med elitspelare om att komma till Frölunda?

– Det är inte någon som sagt nej på en gång. Väldigt många har varit intresserade av satsningen. Vi har fått några nej av spelare som sagt att Division 1 inte är deras grej, ”Hör av er då ni är i SDHL”.

– Spelarna vi har tagit in har varit tok-pepp över att få göra den här resan, utveckla damhockeyn och sätta Frölunda på kartan.

Michelle Karvinen, Hanna Olsson och Andrea Dalen, tre världsspelare, hur fick du dom till Frölunda, handlade det om en påse pengar eller vad var det som lockade?

– Nu säger jag inte att det är så med dom tre du nämner, men alla tjejer har inte fått uppleva att bli sedda och verkligen känna sig viktiga. Jag tror alla föreningar kan steppa upp där, men jag tror intresset att få vara med och göra det här lockar.

– Absolut betyder löner och sådana förutsättningar mycket, men jag tror inte någon kommer någonstans med bara pengar och inga förutsättningar. Alla bitar föll på plats för dom för dom här tjejerna.

Andrea Dalen, Michelle Karvinen och Hanna Olsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Det svåra kommer bli att verkligen tävla i varje match”

Det finns ”experter” som redan kallar er för köpelag, att ni har just en ganska stor påse pengar att jobba med. Innan har debatten handlat om att det är för lite pengar i svensk hockey, hur ser du på den kritiken?

– Om jag ser det ur tjejernas perspektiv är det fantastiskt att dom får bättre förutsättningar. Kollar man på exempelvis Luleå och Brynäs, lagen som har det starkt ekonomiskt får oftast bästa spelarna. Så kommer det vara till den dag då alla lag kan ge bra förutsättningar.

– Många lag är på väg framåt i dom bitarna, men det är fortfarande en ganska stor skillnad från den högst rankade till den kanske lägst rankade. GHC har inte alls samma förutsättningar som Luleå och det handlar såklart då om ekonomi.

– Vi får ta det steg för steg och alla klubbar får göra sitt för att deras spelare ska få bästa möjliga förutsättningarna.

Hade du sådana förutsättningar då var ung spelare hemma i Hammarby?

– (Skratt) Nej, det hade jag inte ens då jag spelade på högsta nivån. Det är jättekul för tjejerna och fotbollen har gjort samma resa. Många fick lov att jobba, nu är det väldigt få som gör det i fotbollen. Där har det gått framåt.



Behöver tjejerna i Frölunda jobba eller kan dom leva på lönen från hockeyn?

– Dom flesta kommer att jobba, men inte heltid. Några pluggar och andra jobbar 50 procent. Vi försöker hitta så alla kan träna på bra tider.



Att målet är SDHL står väl klart, men vilka mörka moln ser du på vägen dit?

– Vi har ett starkt lag, men det svåra kommer bli att verkligen tävla i varje match. Även om vi kanske kommer vinna mot vissa lag gäller det verkligen att träna hårt och spela klart varje match, att vi inte blir nöjda och börja tumma på saker.

– Vi kommer möta bra lag och få tuffa matcher i division 1. Framför allt är första målet att ta oss till kvalet och där blir det tufft, avslutar Frölundas sportchef, Kim Martin Hasson.

