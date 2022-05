En kontrakteringsnyhet som drogs tillbaka, en stark målvaktsrekrytering och ett potentiellt chicken race. Det är några av punkterna i dagens gott och blandat-påse.



Det händer minst sagt underliga saker i norra Stockholm under inledningen av silly season.



Först avslöjade Wings att backen Mikael Lengmo, som spelat de två senaste säsongerna med flygplatsgänget, gjort klart med Väsby för kommande säsong.



Sedan presenterade Väsby själva en kontraktsförlängning med den viktiga nyckelspelaren Carl Åsell...för att strax därefter dra tillbaka nyheten.



För well, under gårdagen gick klubben ut med en artikel där de glatt basunerade ut att ”första spelaren som vi nu presenterar är inte vem som helst utan självaste Calle Åsell”. En artikel som efter en inte allt för lång stund plockades bort från sajten.



Va