Efter fem år i Linköping väntar nu ett nytt kapitel för landslagsforwarden Moa Wernblom.

Från och med nästa säsong spelar 23-åringen i Brynäs – för hockeysverige.se berättar hon om övergången.

– Jag känner att jag varit här länge nu och en nystart skulle göra gott för min utveckling, säger Wernblom.

Moa Wernblom har under många år tillhört svensk hockeys stora framtidsnamn. Från att hon slagit igenom som 15-åring i MoDo fram till idag har hon hela tiden varit med i snacket kring olika landslag. Senaste fem säsongerna har hon spelat för Linköping, men efter att ha haft det lite trögare senaste säsongerna väljer hon nu att byta klubb och fortsätta sin utveckling i Brynäs.

– Hon har betytt mycket för Linköping, men har haft det jobbigare senaste säsongen. Det viktigaste är att hon vill fortsätta utvecklas och då kanske ett klubbyte kan vara bra för henne. Hon är en jättebra tjej och jag önskar henne lycka till, säger Linköpings blockansvariga utveckling Dam och NIU ansvariga, Madeleine Östling, till hockeysverige.se om Moa Wernblom.



Moa Wernblom valde alltså att lämna MoDo för Linköping 2017?

– Först och främst ville jag prova på något nytt efter MoDo. Tanken var att jag skulle vara i Linköping en säsong för att sedan åka vidare till college. Att flytta hit var då mer att testa på att bo hemifrån och prova på något annat än MoDo. Innan det hade jag bara spelat där och bott i ”Ö-Vik”, berättar 23-åringen för hockeysverige.se då vi ses i solen utanför hennes hem i Linköping.



Wernblom fortsätter:

– Jag trivdes så pass bra här att jag aldrig åkte till college, men jag stod där i valet och kvalet och hade svårt att bestämma mig. Jag minns att jag ringde hem många gånger och frågade hur jag skulle göra ”Ta ett beslut och känn hur det känns”.

– Till slut blev det så att jag skrev två lappar där det stod ja och nej. Sedan lade jag ner dom i kudden och drog en av lapparna. Då var det en skön känsla då det stod nej på den lappen. Det blev rätt beslut.

Madeleine Östling och Moa Wernblom. Foto: Ronnie Rönnkvist

Moa Wernbloms dåvarande pojkvän Markus Olsson omkom tragiskt hemma i Örnsköldsvik 2017. Flytten till Linköping var fastställd redan innan den hemska olyckan. Givetvis påverkade olyckan Moa Wernblom på många sätt. ”Det är något som såklart alltid kommer att finnas med mig.”, berättade hon för hockeysverige.se träffade henne för en intervju några månader efter dåvarande pojkvännens bortgång.

– Det var en jobbig tid, men jag tror att det här med avståndet gjorde att jag fick andas lite. Jag blev inte påmind om det på satta sätt som hemma i ”Ö-vik”.

– Jag tyckte det var jobbigt att åka hem och bli påmind om alla ställen och allting. Det var en bra tajming att röra på mig och inte vara mitt uppe i det hela tiden.

”Både höjdpunkt och det värsta var då vi spelade final”

Nu har du varit här under fem säsonger, vad har du utvecklat mest hockeymässigt?

– Framför allt var mina två första säsonger här väldigt bra. Jag fick spela med väldigt duktiga spelare och kände att jag fick i gång poängproduktionen.

– Sedan har det inte gått lika bra senaste tre säsongerna, men jag känner ändå att jag utvecklat mitt spel med puck och klubba. Det är fortfarande en bit jag vill fortsätta jobba på. Jag vet att jag är stark på skridskorna och det hårda jobbet gör jag alltid, men jag vill, som sagt var, ta ytterligare ett kliv i utvecklingen med puck och klubba.



Hur har du utvecklats som person genom att flytta till Linköping?

– Svårt att säga eftersom jag inte riktigt reflekterat över det. Jag har aldrig tyckt att det varit något problem att bo själv. Tvärtom, det har varit skönt. Jag har också trivts bra i stan och med mina lagkamrater.

– Den största omställningen var annars att vi gick ut och åt så himla mycket, säger Moa Wernblom med ett skratt och fortsätter:

– Hemma i ”Ö-vik” träffades vi hemma hos någon för att laga mat, men när jag tidigare bodde nere i stan i Linköping var det mycket att gå ut och äta. Annars är det ishall som ishall så jag har inte märkt en så jättestor skillnad.

– Linköping är en supermysig stad. Framför allt nu på sommaren med alla uteserveringar i stan samtidigt som det är ett lite bättre klimat här än uppe i Norrland så jag har trivts jättebra.

Vad ser du som höjdpunkten under dina fem säsonger i LHC?

– Både höjdpunkt och det värsta var säsongen då vi spelade final mot Luleå och hade chansen att vinna SM-guld på hemmaplan. Vi hade till och med chansen två gånger om, men sumpade det.

– Det var en riktigt bra säsong för vår del och mig personligen. Också det jobbigaste eftersom det var surt att förlora.

Far och dotter Wernblom. Foto: Robin Nordlund/Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Moa Wernbloms pappa är MoDo-ikonen Magnus Wernblom. Givetvis har han betytt en hel del för nyblivne Brynäsforwarden som hockeyspelare.

– Klart att det är så. Han har många goda råd att komma med och jag vill gärna ha hans synpunkter och reflektioner efter matcherna. Det har såklart hjälpt mig mycket i min utveckling.



Hur har pappas råd hjälpt dig?

– Det beror på där och då. Om det har gått bra kanske jag inte velat höra allt just då, men över det stora hela har hans råd betytt jättemycket. Pappa vet vad han pratar om och även om jag inte vill ta in det just då reflekterar jag över det senare.



Magnus Wernblom var på många sätt en skicklig spelare, men också känd för sin fysiska spelstil, något Moa Wernblom kan känna igen sig i.

– Ja, det skulle jag säga att jag gör. Jag gillar när det blir ett fysiskt spel och slutspelshockey som det var nu senast. Det är en spelstil som fungerar för mig. Det finns likheter, absolut.

”Var ganska väntat att inte bli uttagen till OS”

Senaste säsongen blev mållös för Moa Wernblom. På 31 seriematcher blev det endast fem assistpoäng.

– Säsongen blev en liten besvikelse. Jag hade förväntningar på att det skulle bli en bra säsong. Jag fick vara med landslaget lite under sommaren och kände att jag fått spela mycket hockey under försäsongen, vilket var skönt att börja säsongen med.

– I början av säsongen var jag tvungen att genomgå en operation i magen och blev borta ett tag. Det ställde till det lite för att få förtroende, komma in gruppen och tävla om en plats som alla andra. Mycket var redan satt då jag kom tillbaka och jag fick kämpa för att få en roll jag ville ha.

– Jag kände att jag fick spela som jag ville efter jul. Det var också då det lossnade, men kände samtidigt att det var lite för sent.



Hur påverkade den här operationen i magen din prestation under säsongen?

– Det här var precis när säsongen skulle ta och börja. Jag fick göra en jättebra försäsong och allt sådant, men jag fick skjuta upp min seriepremiär en hel del.

– Det blev en lite ”break” såklart och, som jag sa, blev det svårare för mig att komma in i gruppen och få förtroendet jag hade hoppats på att få, vara med och kämpa om en plats från start. Jag kände att jag fick min ”peak” under slutspelet.

Moa Wernblom hoppas få vara med mer i landslaget. Foto: Ronnie Rönnkvist

Moa Wernblom spelade sju matcher med Damkronorna senaste säsongen, men då det var aktuellt med OS lämnade förbundskaptenen, Ulf Lundberg, henne utanför truppen.

– Det var ganska väntat ändå. Speciellt med tanke på att jag inte fick speciellt mycket förtroende här i Linköping under början av säsongen.

– Klart att det var tråkigt eftersom jag hade förhoppningar om att få vara med i landslaget och OS är ett stort mål. Det är bara att jobba vidare och det kommer fler chanser framöver.



Och om Ulf Lundberg vill ha med dig till VM i augusti, vad svara du då?

– Då svarar jag ja, säger Moa Wernblom samtidigt som hon spricker upp i ett stort leende.

”Känns jättekul att få vara en del av Brynäs”

Nu är tiden i Linköping slut och i stället drar hon norrut, närmare bestämt till Gävle för spel med Brynäs.

– Jag känner att jag varit här (Linköping) länge nu och en nystart skulle göra gott för min utveckling. Att byta, börja på en ny kula och få nya ögon som ser på mig…

– Brynäs har ett bra lag och är en förening som satsar på damhockeyn. Det känns jättekul att få vara en del av Brynäs.



Fanns MoDo med som ett alternativ?

– Inte om du frågar min sambo Ayman, skrattar Moa Wernblom och fortsätter:

– Från början är han från Syrien, men har alltid bott här i Linköping. Han tycker ”Ö-vik” är lite väl långt ut. Vi fick kompromissa och då blev det Gävle.



Är han hockeyintresserad?

– Nej, med det kanske har blivit lite mer nu.



Vad vet du om Brynäs satsning?

– Jag vet att Brynäs satsar på att det ska vara bra förutsättningar runt om. Dom har en tränare anställd på heltid, en fystränare som är till 75 procent anställd enbart för damlaget och en sportchef.

– Under slutspelet fick jag se hur dom lyckades få publik till sina matcher och skapade en riktigt folkfest. Det krävs en del av klubben att få till det och jag tycker att dom gjorde det otroligt bra.

Nästa säsong väntar spel i Brynäs. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har du pratat med nya headcoachen, Filip Eriksson, om din roll?

– Ja, vi hade ett snabbt telefonsamtal under vecka och vi ska ha ett spelarmöte på måndag. Han gillar min tävlingsinstinkt och skridskoåkning. Han vill att jag ska bidra med det på tävlingar och matcher.

– Jag tror att det kommer bli jättebra att få spetsa mina styrkor, men han pratar också mycket om att vi som lag ska jobba på utveckling med klubba och puck, vilket passar mig som handen i handsken.



Och socialt att flytta till Gävle?

– Några av spelarna känner jag genom landslagsläger. Annars blir det att lära känna en ny grupp. Jag tycker inte att det känns som något stort problem utan det är alltid kul att lära känna nya personer. Jag är säker på att det är en bra grupp.



Nu kommer dessutom mamma och pappa ha närmare till dina hemmamatcher…

– Ja, precis. Dom var nog mest glada över flytten, avslutar Moa Wernblom med ett skratt.

