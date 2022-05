Den årliga rapporten över publiksnitten i Europa har släppts.

Frölunda har då näst bäst snitt av alla lag i de europeiska ligorna.

Varje år släpper IIHF en rapport över vilka klubbar i Europa som har haft mest publiksnitt under den gångna säsongen. Förra året släpptes ingen rapport av förklarliga skäl men den här säsongen har publiken varit tillbaka och nu kommer rapporten för säsongen 2021/22.

Den schweiziska storklubben SC Bern är överlägsen etta i Europa med ett snitt på 13 348 åskådare per match. Tvåan på listan kommer dock från Sverige.

Frölunda har näst bäst publiksnitt i Europa då de har haft 8 531 åskådare i snitt per match. Färjestad kvalar också in sig på topp tio-listan i Europa med 6020 åskådare i snitt vilket är tionde bäst.

HV71 är den klubb som har haft mest publik per match i en andraliga i Europa. Deras snitt på 5 101 åskådare är 19:e bäst av alla klubbar i Europa.

Tittar man på ligorna i Europa så har schweiziska National League högst publiksnitt på 6 139 åskådare och SHL är näst bäst i Europa med 4 738 i snitt per match. HockeyAllsvenskan kommer på åttonde plats med 2 225 åskådare per match.

Klubbarna med högst publiksnitt i Europa – topp tio + svenska klubbarna på topp 50:

1) SC Bern (Schweiz) – 13 348

2) Frölunda HC (SHL) – 8 531

3) Fribourg-Gotteron (Schweiz) – 8 324

4) ZSC Lions (Schweiz) – 8 020

5) EV Zug (Schweiz) – 6 708

6) Sheffield Steelers (EIHL) – 6 693

7) Kölner Haie (DEL) – 6 679

8) Dinamo Minsk (KHL) – 6 304

9) HC Lausanne (Schweiz) – 6 052

10) Färjestad BK (SHL) – 6 020

12) Malmö Redhawks (SHL) – 5 608

16) Leksands IF (SHL) – 5 270

19) HV71 (HockeyAllsvenskan) – 5 101

20) Linköpings HC (SHL) – 4 987

23) Djurgårdens IF (SHL) – 4 914

28) Luleå HF (SHL) – 4 684

30) Brynäs IF (SHL) – 4 457

32) Örebro HK (SHL) – 4 377

34) Rögle BK (SHL) – 4 290

41) IF Björklöven (HockeyAllsvenskan) – 3 855

44) Skellefteå AIK (SHL) – 3 709

45) Växjö Lakers (SHL) – 3 691

48) Timrå IK (SHL) – 3 519

50) MoDo Hockey (HockeyAllsvenskan) – 3 271

