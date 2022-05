TV: Svenskbråk i första mötet: ”Han beter sig tuffare än han är”

John Klingberg och Rasmus Andersson rök ihop i match ett av serien mellan Dallas och Calgary.

Och det var rejält irriterat efter slutsignalen.

– Han beter sig tuffare än han är och vi kommer att gå för honom, sa John Klingberg om sin backkollega till TSN efter förlusten.

Den svenske stjärnmålvakten Jacob Markström är inne i karriärens bästa säsong. I grundserien blev det nio hållna nollor, vilket var flest av alla målvakter i ligan. I slutspelet fortsatte han med sitt fina målvaktsspel och nollade Dallas.

Calgary stundtals flög fram i grundserien och var ett av ligans bästa lag. I den första matchen av slutspelet lyckades laget också vinna med 1-0 mot Dallas Stars.

– Det här är vad vi har väntat på hela året – att komma hit och att äntligen få spela. Det är något du måste ta in och njuta av. Det är speciellt. Det ger dig rysningar, lite gåshud. Det är kul. Vi är alla exalterade att komma igång, berättade Rasmus Andersson för Calgary Sun.

Elias Lindholm gav hemmalaget ledningen efter bara fem minuters spel. En ledning som skulle hålla sig hela vägen in i mål.

För i Calgary stod målvakten Jacob Markström i vägen för samtliga försök av bortalaget. Det blev 16 räddningar fördelat över 60 minuter för svensken.

I fokus hamnade också Flames Rasmus Andersson och Stars John Klingberg efter ett vilt slagsmål mellan de två svenskarna.

– Jag säger inte att jag är en tuff kille, men han beter sig tuffare än han är. Det känns som att han är den enda killen i klungan som inte har en kille. Jag står där med Coleman och han står och skakar sin handskar mot mig. Jag åker över till honom och släpper mina handskar och jag vill gå men han står bara där i två sekunder innan han helt plötsligt släpper sina handskar, sa John Klingberg till TSN efter matchen.

