Rögle håller serien vid liv – tvingar fram ny match

Rögle håller semifinalserien mot Färjestad vid liv.

De vinner söndagens match med 5-1 för att tvinga fram en sjätte match i Karlstad.

– Jag tycker inte att vi har kommit upp på den här nivån på hela slutspelet, säger Daniel Zaar till C More.

Färjestad hade skaffat sig en 3-1-ledning i matcher och det var därför vinna eller försvinna som gällde för Rögle i semifinalserien.

Det var då också hemmalaget i Catena Arena som fick den klart bästa starten på matchen och inledde frenetiskt och aggressivt mot Färjestad.

1-0 kom då redan inom de tre första minuterna efter ett slarvigt byte av Färjestad som gjorde att Rögle kunde komma fria mot Dominik Furch. Daniel Zaar kunde därmed skicka in en retur efter att Furch räddat ett skott av Dennis Everberg.

Drömstart för Rögle 💥 Daniel Zaar öppnar målskyttet pic.twitter.com/nu2MSho1as — C More Hockey (@cmorehockey) April 24, 2022

Rögles tryck fortsatte och bara fyra minuter efter 1-0 utöka skåningarna också sin ledning. Den tidigare FBK-backen Vojtech Mozik sköt ett hårt skott från blålinjen som tog sig hela vägen in i nätet för 2-0.

”Får inte hända i en sån viktig match”

Efter 20 spelade minuter var det då 14-5 i skott och 2-0 till Rögle.

– Vi kommer ihop som lag, kör stenhårt. Vågar spela pucken också. Jag tycker inte att vi har kommit upp på den här nivån på hela slutspelet, inte mot Oskarshamn heller. Det är skönt att hitta tillbaka till det, säger Daniel Zaar till C More i pausen.

I Färjestad var det dock kritisk mot hur de startat matchen där de hade chansen att säkra SM-finalplatsen.

– Det får inte hända i en sån här viktig match, vi måste vara mer på tårna och vara med på deras spelvändningar. Vi måste få stopp på det. Vi vet vad vi gjort bra innan så vi måste hitta tillbaka till det och sätta stopp för dem i mittzon för där kommer de med hög fart, säger Daniel Viksten till C More.

Färjestad kom dock tillbaka in i matchen i den andra perioden. De fick kontakt halvvägs in då backstjärnan Jesse Virtanen sköt ett skott från blålinjen som letade sig in bakom Christoffer Rifalk och det var 2-1 i matchen, därefter tog också bortalaget över mer, satte press ner mot Röglemålet.

Mittperioden präglades annars av flera utvisningar och det blev inga fler mål innan pausen trots att Färjestad vann skotten med 13-7.

Rögle stängde matchen i powerplay

Rögle fick inleda den tredje perioden i powerplay och utnyttjade det direkt genom att Adam Tambellini sköt ett direktskott i mål för 3-1 till Rögle redan efter 31 sekunders spel.

FBK tog sedan över spelet i matchen och jagade för att få till en reducering men Rifalk stod emot bra mot pressen från bortalaget.

Med bara tre och en halv minut kvar att spela drog då Färjestad på sig en utvisning och Rögle kunde då döda matchen i powerplay då Vojtech Mozik klev fram med sitt andra mål i matchen för att skjuta 4-1. Oliver Tärnström fastställde sedan slutresultatet 5-1 i tom kasse. Trots att Färjestad vann skotten med 17-4 i tredje perioden så var det Rögle som vann perioden med 3-0 i mål.

Rögle håller därmed semifinalserien vid liv och tvingar fram en sjätte match som spelas i Karlstad på tisdag. Färjestad leder serien med 3-2 i matcher och har möjligheten att säkra finalplatsen på hemmaplan.

Rögle – Färjestad 5–1 (2-0,0-1,3-0)

Rögle: Vojtech Mozik 2, Daniel Zaar, Adam Tambellini, Oliver Tärnström.

Färjestad: Jesse Virtanen.

3-2 i matcher till Färjestad.

TV: Så har Färjestad vänt på säsongen

