Daniel Torgersson draftades i andrarundan 2020 av Winnipeg Jets.

Nu uppger CapFriendly att den 20-årige JVM-forwarden skrivit på ett treårskontrakt med NHL-klubben.

Winnipeg Jets har ännu bekräftat att Daniel Torgersson tecknat sitt entry level-kontrakt med klubben, men enligt CapFriendly ska det treåriga avtalet vara undertecknat.

Enligt sajten kommer Torgersson att ha en lönetaksträff på 867 500 dollar per säsong. Kontraktet innehåller tre sign on-bonusar som är värda drygt 875 000 kronor per bonus samt andra bonusar i kontraktet som kan uppgå till drygt 1,6 miljoner kronor under kontraktets tre år. Vid AHL-spel kommer Torgersson att ha en årslön på 80 000 dollar, enligt CapFriendly.

Kontraktet uppges påbörjas nästa säsong.

Torgersson tillhör Frölunda, men har den här säsongen varit utlånad till hockeyallsvenska AIK, där han noterades för 17 poäng (7+10) på totalt 42 matcher den här säsongen. Han har även gjort en SHL-match och en CHL-match med Frölunda under säsongen.

20-åringen, som fanns med i Tomas Monténs JVM-trupp den här säsongen, draftades av Winnipeg Jets i andrarundan 2020 som 40:e spelare totalt.

