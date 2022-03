I veckans avsnitt av “Tre Perioder” gästas programmet av CMore:s Andreas Hanson - och det blir fullt fokus på HockeyAllsvenskan.

Period 1:

Vi tittar närmare på de fyra kvartsfinalserierna. HV71 har imponerat stort - och ser ut att kunna få med sig andrahandsfavoriten MoDo till semifinal. I de övriga två serierna ser det allt mer ovisst ut.

Vad har stuckit ut? Vilka spelare har imponerat? Och kan något lag stoppa HV71?

Period 2:

C Mores hockeyallsvenska kommentator Andreas Hanson har under många år jobbat som reporter runt Södertälje SK. Vi tittar närmare på SSK:s haverisäsong, som slutade med en trettondeplats i serien och ett säkrat kontrakt via kval.

Vad har egentligen gått fel? Hanson går bland annat stenhårt åt sportchefen Mikael Samuelsson.

– Hans rekryteringsarbete har inte varit godkänt. Och det tror jag han också tycker.

Västerviks Emil Georgsson ryktas vara högaktuell till att ta över sportchefsposten. Är han rätt person att vända på steken för Södertälje - eller kommer det ta tid att städa upp efter den här säsongens misslyckande?

Period 3:

Andreas Hanson listar tre andra klassiska haverier i HockeyAllsvenskan. Haverier som slutade med degradering - eller med en fiaskoartad mittenplacering efter tidernas storsatsning i HockeyAllsvenskan.

– De kastade till och med min plånböcker på isen inför matcherna, minns Hanson.

Se hela avsnittet av Tre Perioder i videospelaren ovan.