Västerås vann dagens match och utjämnade kvartsfinalserien mot Björklöven.

Efteråt skickade matchvinnaren Anton Svensson en pik till Umeå och “Löven”.

– Jag vet att våra fans är tio gånger bättre, säger han till C More.

Björklöven hade övertaget i den ovissa kvartsfinalserien mot Västerås efter att ha vunnit den första matchen klart med hela 6-1.

Under söndagen fick dock Västerås revansch genom att vinna med 3-2 uppe i Umeå för att kvittera matchserien till 1-1 i matcher.

”Vi tappar konceptet”

Efteråt var Björklöven besvikna över prestationen.

– Surt. Vi förtjänar inte att vinna i dag. Jag tycker att vi tappar konceptet i den andra perioden. Vi släpper in för enkla mål och bjuder in dem, säger tränaren Viktor Stråhle till C More efter matchen.

Hjälte för Västerås blev Anton Svensson som stod för en assist samt sköt det matchvinnande 3-2-målet i den tredje perioden.

– Det här var bra. Men det är 1-1 nu och det är tre matcher kvar att vinna så man behöver inte gå för långt. Men det är en bra match och vi gör det bra på bortais med det tryck de har här, säger Svensson till C More.

”Våra fans är tio gånger bättre”

Nu vänder serien ner till Västerås i helt jämnt läge. Då passar Anton Svensson på att skicka en pik till Björklöven och dess fans.

– Det ska bli extremt kul. Man har fått känna på hur de har det här och jag vet mycket väl att våra fans är tio gånger bättre. Det ska bli hur kul som helst.

Den tredje kvartsfinalen lagen emellan spelas på tisdag i Västerås.

