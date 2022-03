Tekningar är en del av hockey som ibland inte får tillräckligt med uppmärksamhet. En vunnen tekning kan avgöra en match. För Hockeysverige berättar hockeyallsvenskan bästa tekare, Robin Johansson, om de små avgörande ögonblicken.

– Händer ibland att vi stannar kvar efter träningarna och tekar, säger Robin Johansson.

Tekningar är som bekant en del av spelet. I vissa situationer faktiskt helt matchavgörande. I andra situationer är det ett moment som inte många ens tänker på. Vad är nyckeln till en bra tekning och hur viktig är det i en match sett till 60 minuter?

Moras Robin Johansson är idag Hockeyallsvenskans bästa tekare. I skrivande stund har han över 64 procent vunna tekningar den här säsongen, vilket är en strålande siffra. Tvåan, Björklövens Félix Girard, ligger på 61.4.

Men frågan var, vad är nyckeln till en bra tekning?

- Tekningar generellt, klart att det finns vissa moment som är viktiga både offensivt och defensivt, men en bra tekning för mig är när man vet att motståndaren inte kommer gå för vinst av puck. I stället vill han låsa mig, men jag lyckas vinna den teken ändå, berättar Robin Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

- Då får man ett psykologiskt övertag i resten av matchen. I alla fall är min känsla så. Därför känner jag att just det är en bra tekning.

Underskattat eller inte

Hur viktigt är just den mentala biten i tekningsmomenten?

- Klart att det är mycket eftersom det är ett litet spel. Man möter olika, men sedan möter man

varandra igen då man gått runt ett varv i serien. Då vet du ungefär vad varje individ har för sig och vill göra.

- Jag kanske ändå inte anpassar mig så jättemycket utefter det utan jag har en struktur jag följer, litar på och känner mig trygg med. Den har funkat ganska bra.

Foto: Bildbyrån Robin Johansson

Är just tekningsbiten något som är underskattat i svensk hockey?

- Kanske inte längre. Jag tycker ändå att det senaste säsongerna har blivit en viktig del. Det pratas mycket mer om det också.

- Så som spelet är idag och det blir fasta situationer med tekningar är det en viktig del eftersom du då har möjligheten att börja med pucken oavsett om det är en offensiv eller defensiv tek.

- Om vi tar den defensiva teken så tar det bort momentumet från motståndarlaget. Jag tycker att tekningarna har lyfts fram mycket mer senaste säsongerna.

"Mött jättemånga bra tekare"

- Nej, jag tycker inte att det är så mycket ändå. Det är väl just om man känner ett övertag på enunder en match och möter den spelaren många gånger. Man kanske märker att han börjar göraandra saker eller försöker låsa upp klubban och inte fokuserar på att ta pucken.- Det är lite sådant spel det kan bli. Visst händer det att det kan bli lite surr, men jag tycker inte att det är någon jättestor sak.- Det blir jättemycket sådant. Många lag har idag flera olika varianter. Är man en bra tekare blir man användbar både offensivt, defensivt, powerplay och boxplay.- Ja, det skiljer sig lite, men jag tänker inte berätta här hur, säger Robin Johansson med ett lätt skratt.

Tränar du tekningar?

- Jo, det gör vi absolut. I alla fall här i Mora. Det händer ibland att vi stannar kvar efter träningarna och tekar.

- Det tog egentligen fart för några säsonger sedan i Mora, under åren i Hockeyallsvenskan när vi hade Jeremy (Colliton) och Tomas Mitell som coacher. Vi tränade väldigt mycket tekningar den säsongen.

Foto: Bildbyrån Joel Lundqvist tekar för Tre Kronor

Vem är den svåraste tekare du mött?

- Det var en bra fråga… Givetvis finns det många bra. Nu har jag haft förmånen att spela några år både i SHL och Hockeyallsvenskan. Klart att jag då mött jättemånga bra tekare där ute.

- En sådan som (Fredrik) Händemark tycker jag alltid varit bra liksom Joel (Lundqvist). Där är också dom som legat högst i topp och varit starkare tekare under alla år i SHL.

- Just under junioråren var det inte fokus på just tekningar så jag kommer inte ihåg att vi gjorde det speciellt mycket då.

