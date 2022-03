Topplagets drag: Trejdar forwarden till Rangers

Florida Panthers har varit ett av NHL:s bästa lag under säsongen. Nu siktar klubben på att gå långt i Stanley Cup-slutspelet – och frigör lönetaksutrymme.

NHL:s deadline för trejder närmar sig snabbt. Topplagen börjar förbereda sig för att få in den sista pusselbiten i lagbygget.

Florida Panthers väljer då att trejda Frank Vatrano till New York Rangers i utbyte mot ett val i fjärderundan i den kommande NHL-draften.

Lönen som Florida blir av med är 2.5 miljoner dollar per säsong. Frank Vatrano har varit en nyttig breddspelare i laget och står på 10 mål och nio assist på 49 matcher.

New York Rangers har haft problem på forwardssidan och har letat efter en spelare som kan kliva in på någon av ytterkanterna. En beskrivning som passar in bra på den 28-årige amerikanen.

OFFICIAL: #NYR have acquired forward Frank Vatrano from the Florida Panthers in exchange for a fourth-round pick in the 2022 NHL Entry Draft. pic.twitter.com/6nAjpUVAV5