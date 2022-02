Nästa vecka inleds KHL:s slutspel, Gagarin Cup-slutspelet.

Nu kommer dock uppgifter om att det finska laget Jokerit kommer att dra sig ut ur slutspelet till följd av Rysslands militära aktion mot Ukraina.

Redan för ett par dagar sedan krävde Jokerits supporterförening Eteläpääty ry att klubben skulle lämna KHL.

Nu verkar det som att det kan komma ett steg närmare verklighet.

Enligt uppgifter från ryska hockeyjournalister kommer Jokerit nu nämligen att dra sig ut ur säsongen och inte spela i Gagarin Cup-slutspelet till följd av Rysslands militära aktion mot Ukraina.

Russian journalists report that #Jokerit has withdrawn from the #KHLfi championship. The official announcement is on pause due to legal issues.