ALLA TIDERS SVENSKAR: NHL All Star team

Hockeysveriges reporter och historiker Ronnie Rönnkvist ser tillbaka på NHL-historien och plockar fram svenskarna som varit bäst.

Under fem veckor har ni här på hockeysverige.se kunnat följa den serie där vi kikat på dom mest framgångsrika spelarna i respektive decennium då det kommer till spel i NHL. Det vi tittat på då är toppen av poängligor, målvaktsligor, Stanley cup-vinster, finalplatser, vinnare av individuella priser och så vidare

Nu har vi gjort en sammanställning där vi plockar ut fyra mest framgångsrika femmorna, baserat på spelare och inte exempelvis kedjor, sedan första svenskarna tog steget in i NHL. Många spelare har varit framgångsrika under ett par decennier medan till exempel en del spelare på 2010-talet och framåt bara hunnit med att spela under ett decennium. Det bygger alltså INTE på Sveriges bästa spelare decennium för decennium.

Jag har även tagit mig friheten att plocka ut mitt personliga All Star team med spelare som legat just utanför ”pallen” av spelare. Fakta kring spelarna finns sedan tidigare i dom olika artiklarna som publicerats på hockeysverige.se.