På söndagskvällen meddelade Björklöven att Hans Wallson lämnar sitt uppdrag som tränare i Björklöven. Detta till följd av personliga påhopp som pågått under en längre tid. Nu uttalar sig Wallson om beslutet.

– Det har under en ganska lång tid varit kraftiga påhopp och nu har det gått för långt, säger han till NSD.

Halv elva på söndagskvällen kom beskedet från Björklöven. Hans Wallson lämnar sin roll som tränare för klubben med omedelbar verkan på grund av de påhopp som han fått utstå.

För NSD förklarar norrbottningen sitt beslut.:

– Det har under en ganska lång tid varit kraftiga påhopp och nu har det har gått för långt, säger Wallson till tidningen.

– Jag kan ta jävligt mycket och jag vet att det blåser väldigt mycket på elitnivå, men när folk i min närhet inte mår bra så räcker det

“DÅ ÄR GRÄNSEN PASSERAD”

Enligt Wallson handlar det bland annat om att hans son nås av de kommentarer som florerar på sociala medier.

– Jag har en son som, om jag uttrycker det lindrigt, inte tycker det är speciellt kul längre. Då är gränsen passerad och jag kan inte vara en del i att någon i min närhet inte mår bra på grund av allt runt min person.

LIGGER FYRA I HOCKEYALLSVENSKAN

"Walle" har tagit Umeåklubben till den allsvenska finalen två år i rad, och laget är nu på väg in i ytterligare ett slutspel, men nu utan tränare.

– Vi måste naturligtvis hitta en ersättare snabbt. Vi behöver få in en kraft som kan ta vid där Walle slutar. Någon som kan och förstår hur vi spelar och kan bygga vidare på det vi arbetat fram under de senaste åren. Den jakten är igång, säger Björklöven sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Björklöven ligger i dagsläget fyra i Hockeyallsvenskan på 76 poäng.

