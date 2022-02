Petter Emanuelsson lämnade Sverige för spel i Finland och Kärpät inför årets säsong. Under dagen hittade han nätet dubbla gånger när hans lag ställdes mot SaiPa.

Petter Emanuelsson skadade sig i mars förra säsongen ordentligt, då han under ett fyspass drog av hälsenan. Efter skadan var det inför årets säsong länge oklart var 30-åringen skulle hamna, men till slut stod det klart att han lämnade Sverige för spel utomlands.

I stället för Luleå blev det därför finska Kärpät och där har han haft en fin säsong än så länge. Efter den skadedrabbade fjolårssäsongen har han under årets säsong kommit till spel i 35 matcher och noterats för 25 poäng (13+12).

När Kärpät under eftermiddagen ställdes mot SaiPa blandade Emanuelsson sig in i handlingarna rejält och noterades för två mål i matchen. Detta var första gången under årets säsong som forwarden noterades för fler än ett mål i en och samma match.

Kärpät ligger just nu på en fjärdeplats i den finska ligan, tio poäng bakom Illves på förstaplatsen.

TV: De bästa SHL-värvningarna – under säsongen

Matchrapporter: Formstarka Luleå tog ännu en seger Luleå upp i topp efter seger mot Linköping Luleå toppar tabellen efter seger mot Växjö Luleå vann toppmötet mot Skellefteå med 4-2 Brynäs vann hemma mot Luleå