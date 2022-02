Supportrarna är inte nöjda med Frölundas nya klubbmärke.

För hockeysverige.se bemöter klubbens ordförande Mats Grauers den kritikstorm som uppstått.

– Vi hade förväntat oss att det skulle komma kritik för det spelar nog ingen roll vilket klubbmärke man presenterar eller vilken förening det är, säger Grauers till hockeysverige.se.

Det går inte att säga annat än att det blev starka reaktioner då Frölunda presenterade sitt nya klubbmärke under gårdagen. Klassiska indianen byttes ut mot två liggande F i en cirkel. Den storm som blev medialt och bland fans runt om i Sverige liknades mer som en rejäl orkan.

”Ett klassiskt genuint klubbmärke mot ett för mig helt uddlöst ”modernt” klubbmärke/företagslogga. Hur kunde det hända? Var finns tanken på klubbens anrika historia? Var finns tanken på alla supportrar? Jag blir inte arg, enbart genuint ledsen”, skrev Frölunda-ikonen Anders Broström i ett inlägg på Facebook.

”Loggan skulle kunna tillhöra ett reningsverk i Hjo” skrev Aftonbladets Marcus Leifby.

Robert Pettersson kallade i en krönika klubbmärket för "själlöst" och skrev också att ”den är väldigt mycket Schweiz, Tjeckien och Ryssland".

Samtidigt hyllade Joel Lundqvist det nya klubbmärket:

– Jag gillar det rena, moderna samtidigt som där finns historik med vissa detaljer, säger Lundqvist till GT.

Joel Lundqvist och Mats Grauers. Foto: Niclas Elmrin/Bildbyrån

BEMÖTER KRITIKEN

Mats Grauers är Frölundas ordförande och besvarar idag kritiken.

– Vi hade förväntat oss att det skulle komma kritik för det spelar nog ingen roll vilket klubbmärke man presenterar eller vilken förening det är. Det kommer inte falla alla i smaken och tycka att ”åh, det är vad vi hade önskat”, säger Mats Grauers till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är nästan ett omöjligt uppdrag att byta klubbmärke för vad man än gör så får man kritik. Negativa kritiken hörs ofta lite mer än dom som ändå är positiva till det. Många har åsikter…

– Sedan kan man säga att det visar på vilket engagemang som finns för vår förening. Mitt i allt det tråkiga med att få negativ kritik så värmer engagemanget. Det blir lite dubbelt där.

– När vi gick ut med en form av önskan att få in förslag kom det 700. Det visar också vilket fantastiskt engagemang det finns för Frölunda. Sedan blir jag ledsen att människor är missbelåtna för så vill vi inte att det ska vara.

Du säger att det 700 förslag, vad var det som gjorde att ni valde just det här klubbmärket?

– Det är svårt. Vi i föreningen är duktiga på ishockey och vi har kompetenta medarbetare, men vi insåg att det här skulle vi inte klara själva. Det är inte där vår spetskompetens ligger. Dessutom byter man klubbmärke så oerhört sällan så vi tog väldigt mycket extern hjälp.

– Sedan har vi försökt väga in föreningens historia och själ. Efter det har vi genomfört ett arbete. Det slutade med att det här märket var det vi ville presentera. Det fanns såklart massor av andra förslag under resans gång också.

“DETTA ÄR NOG DET BÄSTA FÖRSLAGET”

Ett klubbmärke handlar mycket om att få in klubbkänsla, tradition och historia. Känner du att ni hittat rätt där med nya märket?

– Ja, vi tycker att det visar på vad vi tycker är viktigt. Att vi är en förening som är inkluderande och har en devis som är ”framåt tillsammans”.

– Det försökte vi symbolisera med två handskar som i förlängningen blev två F. Anledningen till det är just att vi gör saker tillsammans och är framåtskridande. Det var grundidén. Sedan behöll vi en cirkel och skrev Frölunda Hockey, vilket är ingredienser som förväntas av ett klubbmärke. Annars kunde vi haft bara en logga.

– Nu förväntas det att det finns en cirkel eller sköld och klubbens namn. Då valde vi det. Alla som jobbade med det här under resans gång tyckte ”Detta är nog bästa förslaget och det vill vi presentera”.

Det finns många likheter med slalomstjärnan Frida Hansdotters logotype, hur ser du på det?

– Återigen, vi tog professionell hjälp. Vi gick ut till en oerhört aktad byrå som skulle kolla vårt förslag gentemot vad som finns på marknaden nationellt och internationellt. Dom kom tillbaka till oss och sa att det här var inget vi behövde oroa oss för ”Det här märket håller”.

– Jag hade inte kunskap om Fridas märke utan jag var trygg i att dom kom tillbaka och sa att det håller. Sedan har vi varit i kontakt med byrån igen. Dom säger att bokstaven F eller flera F kan man inte på något sätt reservera för ett enda företag.

– Bokstäver används i otroligt många sammanhang. Det viktiga är att man inte har samma utformning så det här håller fortfarande i en sådan jämförelse. Då jag refererar jag till den här professionella firman vilket har till uppgift att just kolla sådant.

Mats Grauers. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

“MÅNGA ANSÅG ATT VI BORDE HAFT EN OMRÖSTNING”

När du ser Frida Hansdotters märke, kan du ändå se likheterna?

– Ja, hon har två horisontella F, kan man väl säga. Vi har två F med lite mer fart och annan utformning som ligger diagonalt.

– Sedan såg jag att det fanns något med Fastighetsägarna som hade lite diagonalt, men med en lite annan utformning. Då säger återigen den här byrån ”kom ihåg att det finns inga som kan lägga beslag på en bokstav och känna att det bara är dom som får använda den bokstaven”.

Känslomässigt, att det bli så likt en annan logotype, kan inte det vara störande för föreningens identitet?

– Jag tror inte det. Hon har en annan färgsättning. F:n ligger förvisso på ett liknande sätt med ett H som bildas mellan F:n där vi ligger med en diagonal. Ärligt talat hade vi inte den bilden då vi fattade beslutet.

Med tanke på kritiken som varit, kommer ni se över valet av klubbmärke eller är det här vad Frölundas spelare kommer ha på bröstet när SHL drar i gång i höst?

– Ja, det är klubbmärket. Jag har naturligtvis funderat jättemycket på det här och inser, med var jag inledde med, att vad vi än presenterat hade vi fått väldigt mycket negativ kritik.

– Det vi också fått kritik kring är på vilket sätt vi tog fram klubbmärket. Många ansåg att vi borde haft en omröstning bland medlemmarna. Även där, om vi hade presenterat tre förslag, hade ett av dom förmodligen fått lite mer röster än dom andra två. Då hade det återigen blivit missnöje över att dom som andra ansåg vara bättre inte blev det vi tog.

– Det är inte enkelt och den största utmaning jag har haft som föreningsledare, avslutar Mats Grauers.

