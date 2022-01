Tur eller skicklighet?

Hur som helst stod supertalangen Shane Wright för ett riktigt konstmål i nattens möte med Oshawa Generals.

Shane Wright tippas väljas som första spelare totalt i sommarens NHL-draft. Den 18-årige kanadensaren har varit uppsnackad ända sedan han fick exceptionell status av OHL inför säsongen 2019/20 för att som underårig spela i den kanadeniska juniorligan.

Sedan dess har Wright öst in poäng för Kingston Frontenacs, där han den här säsongen varit lagkamrat med svenske Lucas Edmonds som i sin tur även han öst in poäng för OHL-klubben.

I natt vann Kingston med 2–0 över Oshawa Generals sedan Wright stod för ett konstmål av den högre skolan. Supertalangen plockade upp en lös puck bakom Oshawas mål, drog pucken bakom ryggen och lyfte in pucken framför mål, varpå pucken vallades in målvakten en annars storspelande Patrick Leaver i Oshawa-målet.

Fullträffen var Wrights 13:e mål för säsongen och efter 28 spelade matcher står centern noterad för 35 poäng. Förra säsongen ledde Wright Kanada till U18-VM guld genom att stå för nio mål och totalt 14 poäng på fem matcher i turneringen. Centern fanns även med i det kanadensiska JVM-laget den här säsongen, där han producerade en assist på de två matcher han hann spela innan turneringen avbröts.

Shane Wright (@shane_wright51) gets on the board! 🔥



The No. 1 ranked #NHLDraft prospect with a no-look between the legs goal to give him his 7th goal in seven games at Tribute Community Centre, giving the @KingstonFronts a 1-0 lead in Oshawa 📽️ pic.twitter.com/Fs3oW1SmTA