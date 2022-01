Förra säsongen lämnade Tony DeAngelo New York Rangers under uppmärksammade former.

I natt fick den skandalomsusade backen sin revansch på Rangers.

– Det var kul att kunna prestera på det här sättet, säger DeAngelo efter Carolinas 6–3-seger.

Efter att ha rykt ihop med New York Rangers-lagkamraten Alexandar Georgijev efter en övertidsförlust mot Pittsburgh Penguins i början av fjolårssäsongen så valde Rangers att skicka hem Tony DeAngelo resten av säsongen innan de köpte ut honom från kontraktet i somras.

I natt ställdes DeAngelo mot sitt tidigare lag för första gången sedan flytten till Carolina Hurricanes – och den 26-årige backen tog gruvlig revansch på sitt tidigare lag.

DeAngelo stod för ett mål och två assist när Carolina vann matchen med 6–3.

– Det var kul att kunna prestera på det här sättet. Vårt lag spelade bra. Det var en kamp om förstaplatsen (i Metropolitan Division). Nu har vi kommit tillbaka exakt dit vi vill vara och har några matcher mindre spelade, säger DeAngelo till NHL.com.

“INTE SÅ ATT JAG HATAR DEM”

26-åringen sköt först ett skott som Vincent Trocheck styrde in till 1–0 innan han spelade fram svenske Jesper Fast, även han med ett förflutet i New York Rangers, till dennes 3–0-mål tidigt i den första perioden.

DeAngelo avslutade sedan matchen med att sätta 6–3-målet i powerplay på Georgijev.

– I kväll handlade det bara om hockey. Det var kul att möta dem, men jag har många goda vänner i det laget. Det är inga “hard feelings” och det är inte så att jag hatar dem. Det handlar bara om att vinna matcher, säger DeAngelo till News & Observer.

ZIBANEJAD MÅLSKYTT

Detta var andra matchen i rad som DeAngelo noterades för tre poäng, vilket innebär att han är den första backen i Hurricanes och Hartford Whalers historia att lyckas med bedriften.

Mika Zibanejad sköt in sig i målprotokollet i den andra perioden med sitt 15:e mål för säsongen. Den svenske New York Rangers-stjärnan stod även för en assist i matchen, vilket innebär att hans poängskörd nu är uppe i 39 poäng (15+24) på 41 matcher.

– Vi kom inte upp till den nivån vi behövde, säger Zibanejad till NHL.com.

– Det här är kanske det bästa laget vi mött. De tog vara på våra misstag. Det är en bra läxa för oss, säger Zibanejad.

Carolina Hurricanes – New York Rangers 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)

Carolina: Vincent Trocheck (9), Seth Jarvis (8), Jesper Fast (9), Sebastian Aho (17), Nino Niederreiter (11), Tony DeAngelo (7).

New York: Mika Zibanejad (15), Chris Kreider (26), Greg McKegg (1).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.