Djurgården meddelade under dagen att man plockar in den amerikanska forwarden Tatum Skaggs.

Skaggs har noterats för över två poäng per match den här säsongen i Österrike.

– Hon är en väldigt skicklig offensiv kraft som vi verkligen behöver nu inför slutspurten, säger lagets sportchef Johan Schillgard otill Djurgårdens hemsida.

Efter nästan 30 spelade matcher ligger Djurgården i mitten av SDHL-tabellen, men för att klättra uppåt mot topplaceringarna kommer det krävas en del.

För att förenkla den klättringen och för att hjälpa till i säsongens avgörande skede meddelar klubben nu på sin hemsida att man plockar in den amerikanska forwarden Tatum Skaggs från EHV Sabres Wien.

– Tatum är just den toppspelare som vi velat addera till denna trupp. Hon är en väldigt skicklig offensiv kraft som vi verkligen behöver nu inför slutspurten av serien. Ohio State University är ett av de allra bästa i USA, så vi får verkligen in en välskolad spelare med erfarenhet, säger lagets sportchef Johan Schillgard om värvningen.

Under säsongen har Skaggs noterats för mer än två poäng per match i den österrikiska ligan och under sin tid i collegeligan NCAA stod hon i fyra raka säsonger för runt en poäng per match.

I Sabres Wien har hon hittat nätet 17 gånger och spelat fram till 11 mål på 12 spelade matcher.

TV: SDHL:s största överraskningar

Matchrapporter: Förlustsviten bruten för Djurgården – efter 6-3 mot Göteborg HC 1–0-seger för Leksand mot Djurgården – Tereza Vanisova matchhjälte Fjärde raka för Modo efter seger mot Djurgården Luleå ryckte i sista perioden och vann mot Djurgården Ny derbyförlust för Djurgården