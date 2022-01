Lukas Söderlund toppar skytteligan i Hockeyettan och har imponerat stort under säsongen i Surahammar. För bara någon vecka sedan kritade han på ett nytt kontrakt med klubben och han låter sig inte lockas av de större fiskarna i sjön.

– Vi letar inte för att jag just nu har det så bra i “Sura”, säger han till Hockeysverige.se.

Lukas Söderlund har under säsongen imponerat stort i Hockeyettan och efter helgens sexpoängsmatch i Piteå har han hakat på ordentligt i toppen av poängligan. Den 21-årige centerns genombrott i ligan kom redan för fyra säsonger sedan, då han imponerade stort i Grums IK och noterades för 22 mål.

I år är han snart uppe på samma notering och när Hockeysverige.se kommer i kontakt med Söderlund har han nyligen kommit hem från en lång resa uppe i norr.

– Det gick bra för laget. Fem av sex poäng i norr är inte enkelt. Det är inte bara att åka och hämta hem.

Det gick bra för dig också. Sex poäng i en och samma match mot Piteå händer väl inte varje dag?

– Det lossnade verkligen i den matchen. Man har haft en lite torka med assist och mål, men jag försöker inte tänka på det. När vi mötte Forshaga hemma blev det ett mål och då kändes det som att det släppte helt och hållet.

Vad var det som lossnade?

– De är alla små hjärnspöken som man inte tänker på, men de finns ändå där. Det var jävligt skönt och jävligt roligt att det släppte så snabbt och så mycket.

Du har gjort ett hattrick till…

– Ja, Kumla hemma, svarar han innan frågan är färdigställd.

Du har bra koll på dina hattrick.

– Det är något jag har koll på. det händer så sällan, säger han och brister ut i ett skratt.

Har du koll på hur många skott du sköt i den matchen?

– Nej.

Du sköt tio.

– Det är väl ändå helt okej då med tre mål, svarar han och brister ut i ett jätteskratt igen.

“TACKLA DIG IN I MATCHEN DÅ”

Vi kan slå fast att Söderlund gillar att skjuta. Han går lite efter den gamla Gretzky-sägningen: “Du missar alla skott du inte tar”, men det finns även andra aspekter i hans spel som han själv vill lyfta fram.

– Jag är en offensiv spelare som gillar att gå på avslut från alla olika vinklar och lite överallt på plan. Jag är en… Jag vet inte hur jag ska säga det. Jag tacklas inte jättemycket nu, men det har jag gjort. Jag var en powerforward, men nu är man mest en offensiv spelare som försöker göra sina lagkamrater bättre.

När ändrades din spelstil?

– Det har varit det här att man dumpar ner, försöker smälla och att man sen får tillbaka pucken. Det var lite så jag försökte spela när jag var yngre, när jag kom upp i J20-ålder. De senaste åren har jag kommit tillbaka lite till det och jag försöker smälla lite mer nu igen, säger han och fortsätter:

– När jag var yngre tyckte jag att det var roligare att tacklas. När man hade en tung start på en match kommer jag ihåg att min pappa alltid sagt sen jag var liten: “Tackla dig in i matchen då”. Då brukar man komma in i det mer och få ett bättre “flow” och man kommer in i matchen på ett annat sätt. Ibland kommer de där tacklingarna och lite småbus, så att man kommer in i matchen.

Söderlund har haft en lite speciell karriärbana och började spela hockey i hans hemort, Virserum. När han var tio gick familjens flyttlass till England, där hans mamma hade fått ett jobb och efter två år var han återigen tillbaka i Sverige, men den här gången i Västerås.

– I Västerås spelade jag sen fram till året som jag skulle börja gymnasiet och då kom jag inte in på gymnasiet i Västerås så jag flyttade till Grums. Där fick jag stort förtroende från tränarna och under mitt riktiga J20-år fick jag anbud från Färjestad superelit, men tackade nej, då jag hade fått ett förslag från tränarna att spela i Grums A-lag.

Lukas Söderlund (till vänster) i kamp om pucken med Hampus Melén. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

“MÅNGA SÄGER ATT JAG SKJUTER RÄTT HÅRT”

Det var här seniorkarriären fick sin start och det var även här han fick sitt första genombrott i Hockeyettan.

– Jag började i A-laget direkt. Jag och Andreas Svensson pratade jättemycket. Vi pratar till och från än idag. Sen handlade det om att man fick självförtroende ganska snabbt och han ville ha in mig i powerplay, bara för att testa en match. Då lossnade det direkt och det året hade vi ganska bra powerplay också med Pelle Hedlund, Jesper Norbäck, Johan Ekgärds och Axel Lundqvist. Jag och Johan pratar än idag och det är väl han som har gjort mig till den powerplay-spelaren jag är idag. Det var många timmar som vi la ner på direktskott, hämta pucken och komma till position. Han och jag nötte en hel del smådetaljer tillsammans det året.

Har powerplay blivit en specialitet?

– Nej, det vet jag inte. Det är många som säger att jag skjuter väldigt hårt och det är väl därför jag står där också. Sen är det många timmar man har nött i skottrampen och det har väl fått sin utdelning också.

Lukas Söderlund skickar i väg ett direktskott. Foto: Privat

“JAG HAR OFFENSIVEN I MIG”

Inför årets säsong anslöt Söderlund till Surahammars IF och där har han hittat tillbaka till målformen. Trots att genombrottet kom för flera säsonger sedan i Grums blev det inte riktigt som han hade tänkt sig under fjolårssäsongen i Mariestad. Då noterades han för fem mål under hela säsongen och produktionen kom aldrig riktigt upp i hans tidigare nivå.

– Den här säsongen har målet egentligen bara varit att få tillbaka glädjen till hockeyn efter förra året. Jag kände att jag hade misslyckats lite i Mariestad. När jag kom dit rullade allting bara på och målen hoppade in från alla håll och kanter, sen vart det en tyngre säsong året efter, där jag fick spela i en tredje- fjärdelina, men det var bara att gnugga vidare.

Och gnuggade vidare gjorde han.

– Jag vill bli en mer komplett spelare över hela planen, då jag känner att jag har offensiven i mig. Det är bara att det inte släppte. Jag låg mer i skottlinjen, täckte skott och det var mer det här sarg ut spelet där jag försökte få ner pucken och få en blockering. Man tänkte mer på laget än sig själv, men de har jag vunnit mer på i år, då jag har blivit en mer komplett spelare. Jag chippar mer sarg ut, täcker skott, får ner pucken djupt och jobbar därifrån i stället för att ligga på rull och småfiska, säger han och fortsätter:

– Det var en poängtorka förra året. Vi i laget, i stort, gjorde det riktigt bra förra säsongen och tog oss till Kvalserien, vilket är ett stort plus i kanten. Då var man ett av de topp fyra bästa lagen i hela Hockeyettan, men jag producerade inte och fick det inte att lossna. Jag bet i det sura äpplet och gjorde bara det andra jobbet i stället då, fortsatte gnugga på det defensiva och det är minst lika viktigt som det offensiva. Täcker jag ett skott i början av en match kan det vara så att jag hindrar ett mål och det kan vara lika viktigt som att göra ett mål. Alla pusselbitar har fallit på plats i år och man har blivit en mer komplett ishockeyspelare.

Lukas Söderlund i Surahammar. Foto: Privat

“TA ”SURA" SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT"

Just nu toppar Söderlund skytteligan i Hockeyettan och det gör han med ett måls marginal till Borlänges Marcus Karlberg samt Östersunds Henrik Marklund. Målet för säsongen är inte att sluta högst upp på den listan, utan fokus ligger just nu på laget.

– Mitt mål är att ta “Sura” så långt som möjligt.

Hur långt kan ni gå?

– Som det rullar just nu så kan det gå långt. Den enda nackdelen jag ser är att vi har lite för lite rutin i hela laget. Alla har inte spelat i AllEttan innan och alla har inte varit på såna långa bortamatcher. Det är bara några av oss som har varit det och det är väl det som kan fälla oss i slutändan, men just nu spelare vi utan någon press överhuvudtaget. De i styrelsen och hela “Sura” de är bara glada för oss just nu. Vi spelar helt utan press och utan något att förlora.

Och då kanske det kan gå långt också?

– Ja, precis. Det var ingen som trodde att vi skulle ligga trea i AllEttan, eller komma tvåa i första serien. Vi har satt “Sura” på hockeykartan igen.

“FÖRSÖKER INTE LYSSNA PÅ NÅGOT SNACK”

Trots den fina säsongen i Surahammar har han inte börjat blicka uppåt mot Hockeyallsvenskan riktigt ännu. I stället vill han leva i nuet, fokusera på årets säsong och som det ser ut just nu även nästa års säsong i Surahammar.

– Jag försöker att inte lyssna på något snack. Jag och agenten pratar lite till och från, men det finns inget konkret just nu. Vi letar inte heller för att jag just nu har det så bra i “Sura”. Jag har allt förtroende från både (Jörgen) Mähler och “Taggen”. Jag, Pettersson och Forslund har hittat en bra kemi med varandra som vi kan leva länge på. Det är mer när säsongen tar slut, säger han och avbryter sig själv innan han fortsätter:

– Jag har precis skrivit ett nytt kontrakt och det är därför ingen idé att leta efter något Allsvenskt. Just nu vill jag spela med “Sura”.

Är det inte intressant att blicka uppåt?

– Det är klart att det är intressant att kliva uppåt. Det blir bättre lag och det blir bättre spelare, men jag tar det när den dagen kommer. Just nu lever jag i “Sura”.

TV: Hockeyhistoriens bästa comebacker

Matchrapporter: Surahammar starkast i straffläggningen – vann borta mot Bodens HF Surahammar vann borta mot Piteå Hudiksvall Hockey vann tidiga seriefinalen mot Surahammar med 5-3 Stark defensiv när Surahammar vann mot Forshaga Ryck i sista perioden avgjorde för Surahammar hemma mot Borlänge