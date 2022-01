Samantha Ridgewell är klar för en återkomst till svensk hockey.

Den 25-åriga målvakten förstärker HV71, meddelar SDHL-klubben på sin hemsida.

HV71 fortsätter att förstärka sin trupp inför slutskedet av säsongen.

I går gjorde Jönköpingslaget klart med landslagsmeriterade Isabell Palm – i dag meddelar klubben att målvakten Samantha Ridgewell är klar för spel i HV71.

– Samantha är en väldigt stabil och trygg målvakt som jag fått bra rapporter från Nordamerika om, säger sportchefen Jenni Asserholt till klubbens hemsida.

KOMMER HA TRE MÅLVAKTER I TRUPPEN

Ridgewell kommer närmsat från PHF-klubben Toronto Six, men har tidigare gjort en SDHL-säsong med Djurgården. Sedan tidigare har HV71 både Lina van Noort och Alba Gonzalo i SDHL-truppen.

– Det är viktigt att vi har en bredd även på målvaktssidan och när vi sedan går in i slutspelet har vi tre väldigt kompetenta målvakter, säger Asserholt.

Den här säsongen har Ridgewell spelat nio matcher för Toronto, där hon noterats för en räddningsprocent på 90,5 procent samt ett snitt på 3,64 insläppta mål per match.

Under sin SDHL-säsong med Djurgården 2019/20 räddade hon 92 procent av skotten och släppte in strax över två mål per match på 22 framträdanden.

TV: Spelarna som kan gå från allsvenskan till SHL

Matchrapporter: Brynäs upp i topp efter seger mot HV 71 HV 71 höll nollan och tog stark seger mot SDE Hanna Olsson gjorde två mål när HV 71 vann mot SDE HV 71 avgjorde tät match mot Luleå i tredje perioden Modo vann – efter Lina Ljungbloms hattrick