Det blev en fin start på Junior-VM för Sverige som vann med 6-3 över guldkandidaten Ryssland.

Målskytten Simon Edvinsson hyllade då de svenska fansen i arenan.

– De är ändå här och stöttar oss och det ska de ha en eloge för, säger Edvinsson till Viaplay.

Under söndagsnatten inleddes äntligen Junior-VM där Sverige gick in i mästerskapet med att ställas mot tufft motstånd i form av Ryssland.

Ryssarna inledde väldigt frenetiskt men svenskarna stod emot för pressen och kunde sedan ta över mer och mer efter de första minuterna.

Fem minuter in i perioden fick Juniorkronorna chansen i powerplay och det blev succé direkt för toppformationen där Alexander Holtz passade över pucken till Oskar Olausson som läckert skickade upp pucken i nättaket bakom en skymd Jaroslav Askarov då William Eklund skickligt hoppade förbi och blockerade synen för den ryske målvakten.

We have our first goal in Red Deer! 🇸🇪 @Trekronorse opens the scoring on a snipe from Oskar Olausson!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/4rFybuMDK7 — IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2021

Sverige hade därmed ledningen efter 20 spelade minuter efter att ha stått för en stark första period.

”VAR FÖR ALLA SOM KOMMIT HIT”

I den andra perioden kunde Sverige också utöka sitt övertag då Simon Edvinsson först satte 2-0 efter att ha stått för en utmärkt soloaktion vilket ledde till att han fick ett friläge i boxplay (!) och lade in pucken mellan benen på Askarov.

Efter målet pekade Edvinsson tydligt upp mot läktaren och förklarade sedan att det var för att hylla de svenska fansen.

– Det var för alla de som kommit ut här även fast det är pandemi. De är ändå här och stöttar oss och det ska de ha en eloge för, säger Edvinsson till Viaplay.

GOAL 🚨: It just squeaked through but 🇸🇪 will take it either way!



Simon Edvinsson pots the short-handed goal and gives @Trekronorse a 2-0 lead!#WorldJuniors #RUSSWE pic.twitter.com/vlFPrxUndu — IIHF (@IIHFHockey) December 26, 2021

Special teams var framgången för Juniorkronorna då även tredje målet kom med olika styrka på isen. Den här gången var det lagkaptenen Emil Andrae som snärtade in pucken i powerplay.

Ryssland lyckades dock reducera innan andra periodens slut då Fjodor Svetjkov visade in en puck framför mål som styrdes in bakom Jesper Wallstedt via Simon Edvinssons skridsko.

MÄRKLIGA MÅL AV MITJKOV

I den tredje perioden såg Sverige ut att sätta spiken i kistan då Alexander Holtz blev målskytt för 4-1. Det var Juniorkronornas tredje powerplaymål i matchen. Men det skulle bli dramatik i matchen.

Ryssland fick nämligen kontakt igen då Matvej Mitjkov gjorde 4-2, ett mål som godkändes efter en lång videogranskning. Mitjkovs skott räddas nämligen av Wallstedt men Mitjkov brakar sedan in i Wallstedt vilket gör att den svenske målvakten hamnar ur balans och pucken glider då över mållinjen efter att Mitjkov brakat in i målet. Målet godkändes dock då Anton Olsson var den som knuffat in Mitjkov i målet.

Direkt efteråt kom också nästa reducering för ryssarna och det var återigen Mitjkov som blev målskytt efter att han lyft in en puck framför kassen som styrdes först på William Eklund och sen via Wallstedts huvud och in i mål.

Med åtta minuter kvar att spela kunde dock Sverige återigen få viktigt andrum då Theodor Niederbach kom i ett fritt läge och skickade in pucken mellan benen på den ryske målvakten Jegor Guskov, som byttes in inför den tredje perioden, och Juniorkronorna återtog då sin tvåmålsledning.

Ryssland pressade sedan på i slutet av matchen men Jesper Wallstedt höll tätt och räddade totalt 27 av 30 skott och såg till att Sverige kunde hålla undan och vinna med 6-3 sedan Daniel Ljungman gjort mål i tom kasse.

Ryssland – Sverige 3–6 (0-1,1-2,2-3)

Ryssland: Matvej Mitjkov 2, Fjodor Svetjkov,

Sverige: Oskar Olausson, Simon Edvinsson, Emil Andrae, Alexander Holtz, Theodor Niederbach, Daniel Ljungman.

