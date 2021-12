Joakim Nygård klev av redan i den första perioden när Sverige förlorade mot Ryssland med 1-0 igår.

Nu står det klart att han lämnar truppen och återvänder till Karlstad.

– Som en försiktighetsåtgärd kommer Joakim inte att spela mer under Channel One Cup, säger Tre Kronors läkare Peter Ström i ett meddelande på Twitter.

När Tre Kronor under gårdagen spelade sin första match i Channel One Cup blev det en sur 1-0-förlust mot Ryssland, som hade en storspelande Ivan Fedotov mellan stolparna.

Efter matchen har ett stort fokus hamnat på Joakim Nygård som klev av isen redan i första perioden. Detta efter att Färjestadsforwarden råkat ut för en tackling av ryssen Semyon Chistyakov.

Nygård kom aldrig tillbaka till matchen och kommer nu inte heller komma till spel något mer i turneringen. Tre Kronor meddelade under morgonen på Twitter att 28-åringen har lämnat truppen för att resa hem till Karlstad.

– Joakim Nygård fick en tackling i första perioden och utgick under gårdagens match mot Ryssland. Som en försiktighetsåtgärd kommer Joakim inte att spela mer under Channel One Cup, utan reser hem där Färjestad BK:s medicinska team tar vid, säger Tre Kronors läkare Peter Ström i meddelandet.

Nygård har under säsongen noterats för 21 poäng (11+10) på 27 spelade matcher och är med detta Färjestads bäste poängplockare. Det är ännu oklart om Nygård kommer missa några matcher eller hur illa smällen har tagit.

